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Обмен заключенными ,  
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Уиткофф увидел в освобождении Фогеля сигнал об отношениях Трампа и Путина

Посланник Уиткофф увидел в освобождении Фогеля сигнал о дружбе Путина и Трампа
Сюжет
Обмен заключенными
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Освобождение Россией американца Марка Фогеля может сигнализировать о характере будущих отношений между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпосланник последнего по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в разговоре с журналистами у Белого дома.

«Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», — сказал он. Видео его комментария опубликовала журналистка News Nation Келли Мейер из пула Белого дома на своей странице в X.

Дипломат допустил, что «прекрасная дружба», которая, по его словам, ранее связывала двух президентов «вероятно», продолжится. По его мнению, сохранение дружественных контактов между политиками будет полезным для всего мира.

Кремль объяснил освобождение американца Фогеля обменом
Политика
Марк Фогель

Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России мужчина отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. За американцем прилетал Уиткофф.

Белый дом назвал передачу американца жестом доброй воли со стороны Москвы. В Кремле заявили, что это было сделано в обмен на освобождение россиянина, которого доставят в Россию позднее.

Фогель был преподавателем в англо-американской школе в Москве. Его задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В багаже обнаружили 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.

Мужчина полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков и объяснял, что марихуана была медицинской, ему ее назначил врач для облегчения последствий операции на позвоночнике. Летом 2022 года его приговорили к 14 годам заключения.

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Дональд Трамп Владимир Путин обмен заключенными Стив Уиткофф
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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