Трамп назвал осовбождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине
США очень признательны российскому президенту Владимиру Путину за освобождение американского гражданина Марка Фогеля из заключения. Об этом заявил президента США Дональд Трамп, принимая Фогеля в Белом доме. Трансляция велась на YouTube.
«Я думаю, это могло бы стать очень важным элементом, вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения войны c Украиной», — сказал Трамп, обращаясь к освобожденному заключенному.
Журналистка спросила у президента, поменялось ли его отношение к Путину, на что Трамп ответил: «Я не хочу вдаваться в подробности». Он добавил, что возвращения американца очень хотела его семья и страна, и это было сделано. У него также поинтересовались, каковы были условия возвращения гражданина США. Трамп не уточнил детали и назвал сделку «очень честной, очень справедливой». «Я думаю, что это приведет к успеху, и завтра кто-то еще будет освобожден, о ком вы узнаете», — добавил республиканец.
«Президент Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня», — рассказал Фогель.
Фогель был преподавателем в англо-американской школе в Москве. Его задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево по прилету из Нью-Йорка. В багаже обнаружили 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.
Мужчина полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков и объяснял, что марихуана была медицинской, ему ее назначил врач для облегчения последствий операции на позвоночнике. Летом 2022 года его приговорили к 14 годам заключения.
Предыдущая администрация Джо Байдена никогда не объясняла, почему Фогеля не включали в обмены, хотя были сведения, что это связано с большим объемом обнаруженной марихуаны, отмечает Wsahington Post. К примеру, у американской баскетболистки Бриттни Грайнер нашли менее грамма гашишного масла, ее обменяли в декабре 2022 года на Виктора Бута.
Материал дополняется.
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