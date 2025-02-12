 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп назвал осовбождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине

Трамп выразил признательность Путину за передачу заключенного Марка Фогеля

США очень признательны российскому президенту Владимиру Путину за освобождение американского гражданина Марка Фогеля из заключения. Об этом заявил президента США Дональд Трамп, принимая Фогеля в Белом доме. Трансляция велась на YouTube.

«Я думаю, это могло бы стать очень важным элементом, вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения войны c Украиной», — сказал Трамп, обращаясь к освобожденному заключенному.

Госдеп заявил о плане Трампа вернуть всех осужденных в России американцев
Политика
Марко Рубио

Журналистка спросила у президента, поменялось ли его отношение к Путину, на что Трамп ответил: «Я не хочу вдаваться в подробности». Он добавил, что возвращения американца очень хотела его семья и страна, и это было сделано. У него также поинтересовались, каковы были условия возвращения гражданина США. Трамп не уточнил детали и назвал сделку «очень честной, очень справедливой». «Я думаю, что это приведет к успеху, и завтра кто-то еще будет освобожден, о ком вы узнаете», — добавил республиканец.

«Президент Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня», — рассказал Фогель.

Фогель был преподавателем в англо-американской школе в Москве. Его задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево по прилету из Нью-Йорка. В багаже обнаружили 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.

Мужчина полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков и объяснял, что марихуана была медицинской, ему ее назначил врач для облегчения последствий операции на позвоночнике. Летом 2022 года его приговорили к 14 годам заключения.

Предыдущая администрация Джо Байдена никогда не объясняла, почему Фогеля не включали в обмены, хотя были сведения, что это связано с большим объемом обнаруженной марихуаны, отмечает Wsahington Post. К примеру, у американской баскетболистки Бриттни Грайнер нашли менее грамма гашишного масла, ее обменяли в декабре 2022 года на Виктора Бута.

Материал дополняется.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин США
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Ночью ПВО уничтожила три дрона над Белгородской областьюПолитика, 07:38
Билеты на фестивали подорожали из-за требований безопасности и гонораровТехнологии и медиа, 07:30
Трамп назвал осовбождение Фогеля частью завершения конфликта на УкраинеПолитика, 07:25
Китайцы отказались выполнять условия Лондона при строительстве посольстваПолитика, 07:24
UniСredit решил отказаться от «антиискового запрета» на суды в РоссииЭкономика, 07:00
«Неоднозначная картина»: грозят ли российской экономике риски рецессииPro, 07:00
В МВФ подтвердили очную работу Юдаевой в США, несмотря на санкцииПолитика, 06:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Disney решила изменить свою политику в области разнообразия и меньшинствТехнологии и медиа, 06:32
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 06:17
Госдеп заявил о плане Трампа вернуть всех осужденных в России американцевПолитика, 05:57
МЧС начало операцию по спасению 300 оказавшихся в Охотском море рыбаковОбщество, 05:13
Депутат Госдумы Останина поддержала идею увеличить декрет до трех летОбщество, 05:08
Срыв контракта с Киевом ускорил банкротство оружейной компании из ФранцииПолитика, 04:48
Генпрокуратура оспорила увольнение экс-главы ИИ-центра МинпромторгаОбщество, 04:33