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Политика ,  
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Путин увидел угрозу безопасности России в выдворении из Латвии русских

Путин: в Латвии и других странах Балтии русских просто выбрасывают за кордон
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

В Латвии и других странах Балтии русских людей «просто выбрасывают за кордон», заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — сказал президент (цитата по ТАСС).

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С сентября 2023 года в Латвии действует требование к россиянам, а также белорусам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ. Сдавать лингвистический тест можно было с апреля 2023 года, на это дается две попытки. Власти страны предупреждали, что из-за несданного теста под угрозой высылки оказались более тысячи человек.

Одним из самых резонансных случаев применения нового порядка стала депортация российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии.

Борису Каткову 82 года. Он занимает должность председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества. 12 января его депортировали из Латвии под предлогом «угрозы для национальной безопасности» с «бессрочным запретом на возвращение».

Посольство России в Латвии подчеркнуло, что «никаких фактов, свидетельствующих о «виновности» 82-летнего пенсионера, не приводится».

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press


Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала этот шаг провокационным и нацеленным на запугивание русскоязычных жителей республики.

В Латвии у Каткова остались жена, дети и внуки, поэтому его выдворение из страны, как отметила представитель российского МИДа, грубо нарушает принцип «неразделения» семьи, а также положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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