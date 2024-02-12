США продадут Турции военную технику на $23 млрд после решения по Швеции

После одобрения заявки Швеции в НАТО Турция сможет купить у США 40 истребителей F-16, а уже имеющиеся у страны истребители модернизируют. Поставки начнутся не ранее 2028 года из-за большого числа заказов у Lockheed Martin

Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Общая сумма истребителей F-16, а также ракет и бомб, продажу которых Турции одобрили власти США, составит $23 млрд, сообщает Bloomberg. Решение американского конгресса было принято накануне, 11 февраля; это произошло вскоре после того как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО.

Как заявили в американском посольстве, Турция получит 40 новых истребителей F-16; помимо того стороны договорились о модернизации 79 истребителей, уже имеющихся на вооружении турецкой стороны. Также, пишет Bloomberg, Турция закупит сотни ракет и бомб. Решение позволит Анкаре вывести из эксплуатации устаревшие самолеты F-4 Phantom — некоторые из них используются почти 50 лет.

Госдепартамент одобрил сделку в конце января, после чего проинформировал об этом конгресс. У законодателей было 15 дней, чтобы направить ведомству свои возражения, но этого не произошло. Следующим шагом, как пишет Hurriyet, станут переговоры с производителем истребителей Lockheed Martin. Газета отмечает, что их поставки, скорее всего, начнутся не ранее 2028 года. Издание ссылается на осенний отчет исследовательской службы конгресса США, где говорится, что у Lockheed Martin сейчас более 140 заказов, а компания может производить четыре самолета в месяц.

Турция с 2021 года хотела купить у Соединенных Штатов F-16. Bloomberg передавал, что президент США Джо Байден сделал условием для продажи одобрение Турцией членства Швеции в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также связывал эти два вопроса.

Несмотря на одобрение сделки, пишет агентство, между двумя странами все еще сохраняется напряженность, в том числе потому, что Турция не хочет отказываться от российской системы ПВО С-400. Анкара ранее была участником американской программы производства истребителей F-35, но ее исключили из-за решения купить системы.