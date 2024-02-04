Aydınlık узнала о плане США заставить Турцию оплатить обслуживание F-35

Вашингтон хочет получить от Анкары оплату за обслуживание F-35, которые так и не добрались до Турции из-за приобретения российского зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщает газета Aydınlık.

«США требуют от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей и обслуживание. США также требуют от Турции дополнительных выплат, заявляя, что в цепочке поставок F-35 возникли перебои и увеличились расходы в связи с исключением из программы турецких компаний, участвующих в производстве», — пишет издание.

Газета напомнила, что шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция, стоят в ангаре в США шесть лет. Американская сторона каждый месяц проводит техническое обслуживание, чтобы поддерживать самолеты в состоянии эксплуатационной готовности.

Анкара требует вернуть $1,4 млрд, которые Турция вложила в проект, а также компенсировать ущерб турецким компаниям «с учетом взятых на себя обязательств» или «продолжить закупку комплектующих», отметила Aydınlık. Издание добавило, что турецкие компании производили 817 из приблизительно 24 тыс. деталей корпуса и 188 из примерно 3 тыс. деталей двигателей F-35. Общее количество производимых в Турции компонентов — 1005 штук. Турецкие поставщики продолжали поставлять их американским оборонным компаниям до сентября 2021 года, когда Анкару исключили из программы.

Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 и ввел санкции против высших чиновников оборонно-промышленного комплекса Турции по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») из-за того, что в 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку ЗРК С-400.

Эта сделка была завершена два года спустя, в 2019-м. Вашингтон требовал от Анкары аннулировать соглашение в пользу покупки американского комплекса Patriot, но это требование не было удовлетворено.

27 января 2024 года Госдепартамент одобрил продажу Турции истребителей F-16 на $23 млрд. Анкара запросила 40 новых самолетов, модернизацию 79 F-16, которые находятся на вооружении турецких ВВС, запчасти, навигационные системы, наземные терминалы и другое оборудование. Вопрос о продаже самолетов должен в течение 30 дней рассмотреть Конгресс США.