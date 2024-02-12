«Известия» узнали об обысках в Росавиации из-за вывода 59 бортов за рубеж

Против нескольких сотрудников Росавиации завели дела после обысков в связи с незаконным выводом за рубеж 59 самолетов и вертолетов, пишут «Известия». По версии их источников, это могло быть причиной отставки экс-главы Нерадько

ФСБ возбудила два уголовных дела после обысков в центральном офисе Росавиации у и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева, сообщили «Известиям» два источника, близких к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник в Минтрансе.

Обыски связаны с подозрениями в незаконном выводе за рубеж 59 самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 с марта 2022 года по июнь 2023-го. По данным Минтранса, из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей в другие страны, причем покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС, восемь из которых были реализованы в недружественные страны.

Источники газеты рассказали, что некоторые из бортов, в частности три вертолета Ми-8, после вывоза за границу были задействованы в конфликте на Украине на стороне Киева. Поскольку на них отключили ответчики, маршруты воздушных судов отследить нельзя.

При обыске у Козырева и Бывалиной изъяли «предметы и документы», которые подтверждают незаконность снятия с регистрационного учета воздушных судов. Против них, а также бывшего заместителя Бывалиной Анны Жильцовой завели дело по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК, максимальное наказание — арест до шести месяцев).

Последняя была уволена в июне прошлого года, как отметили собеседники издания, причиной мог стать антивоенный плакат на ее рабочем месте и негативное отношение к проведению военной операции. Бывалина также является фигурантом дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК, максимальное наказание — лишение свободы до семи лет), добавили источники «Известий».

Поводом для возбуждения дел стала проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра, которую Минтранс провел в июле прошлого года. Источник газеты в ведомстве уточнил, что сотрудники Росавиации выводили борта из госреестра без полного комплектов документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России, а также не запрашивали в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах.

По версии собеседников издания, эта ситуация могла стать причиной увольнения Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет, осенью прошлого года. После отставки он перешел на должность советника президента в «Норникель», писали ТАСС и «Известия». Однако, по данным собеседников издания, в начале февраля его оттуда уволили по причине конфликта интересов. При этом в «Норникеле» отказались от каких-либо комментариев.

В мае 2022 года правительство сделало Нерадько замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, писали «Известия». По словам источника, он получил выговор с формулировкой «за неисполнение поручений» главы Минтранса и кабмина.

В октябре 2022 года ФСБ после обысков задержала начальника отдела квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка, источники РБК тогда связывали это с отставкой экс-главы подразделения Алексаднра Коростылева. Позже, в декабре того же года, обыски прошли еще у трех чиновников ведомства в рамках уголовного дела о хищении неосвоенных бюджетных средств, которые были предназначены для субсидирования межрегиональных рейсов, сообщали «Известия». Телеграм-каналы писали, что причиной стало дело о взятке, и связывали обыски с задержанием замначальника Управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина при получении взятки в особо крупном размере

В мае прошлого года правительство сделало Нерадько замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, писали «Известия». По словам источника, он получил выговор с формулировкой «за неисполнение поручений» главы Минтранса и кабмина.