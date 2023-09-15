Правительство сменило главу Росавиации

Дмитрий Ядров (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Главой Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении правительства, поступившем в РБК. Руководивший ведомством с 2009 года Александр Нерадько освобожден от этой должности.

Ранее о том, что Нерадько отправят в отставку, сообщали источники РБК. Ядров работает в Росавиации с 2019 года. В должности замглавы ведомства он координировал работу подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития инфраструктуры аэродромов и отвечал за реализацию федеральных проектов в отрасли.

Родившийся в 1988 году Ядров — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, его специальность — инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства. До прихода в Росавиацию работал в Государственной корпорации по организации воздушного движения.

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