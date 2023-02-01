В Венгрии уволили сотни военачальников ради «меритократии в армии»

Глава Минобороны Венгрии отверг критику оппозиции, представители которой отметили, что перестановки идут на фоне боевых действий на Украине. По его словам, перемены в армии назрели давно

Кристоф Салай-Бобровницки (Фото: Andreas Gora / Global Look Press / Keystone Press Agency)

Власти Венгрии отправили в отставку сотни высокопоставленных военачальников в ходе самой масштабной армейской реформы армии со времен вступления страны в НАТО в 1999 году, пишет Bloomberg.

Министр обороны Кристоф Салай-Бобровницки сообщил, что увольнения коснулись генералов, полковников и подполковников, а окончательное число отправленных в отставку станет известно в феврале.

Некоторые оппозиционные политики заявили, что целью реформы было ослабить стремление страны ориентироваться на западные государства после начала российской военной операции на Украине и пополнить армию политическими сторонниками премьер-министра Виктора Орбана.

Салай-Бобровнийцкий отверг критику, заявив, что перемены в этой области давно назрели. По словам министра, при проведении реформ такого масштаба «речи о скрытых намерениях быть не может». Глава Минобороны сказал, что хочет «ввести меритократию» в армии (принцип управления, по которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка).

17 января Орбан подписал указ, который упрощает правила увольнения опытных военных. Офицеры, прослужившие не менее 25 лет и кому исполнилось 45 лет, могут быть отправлены в отставку с переходным периодом в два месяца. Венгерское издание Telex писало, что увольнения затронут до 200 высокопоставленных военных руководителей, и это число будет расти. По данным портала, в числе отправляемых в отставку — офицеры, служившие в миссиях групп НАТО, в том числе за рубежом.

Как передает Bloomberg, увольнения — лишь часть реформ в армии. В соответствии с планом, утвержденным в 2016 году, Венгрия планирует также заменить технику и вооружение советской эпохи на более современные, это включает израильскую систему ПВО «Железный купол» и немецкие танки Leopard.