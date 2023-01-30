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Алиев заявил о готовности «сто лет» снабжать Европу энергией

Алиев: Азербайджан готов удовлетворить потребности Европы в энергии на сто лет
Ильхам Алиев и&nbsp;Виктор Орбан
Ильхам Алиев и Виктор Орбан (Фото: president.az)

Азербайджан может быть надежным поставщиком энергии в Европу в течение ста лет. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Венгрию, сообщает издание hirado.ru.

«У [нашей] страны достаточно энергии, чтобы в качестве надежного поставщика в последующие сто лет удовлетворить потребности Европы», — сказал Алиев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь напомнил, что Азербайджан обещал к 2027 году удвоить количество поставок природного газа в Европу. «И природный газ, и электроэнергия, поступающие из Азербайджана, проходят через Венгрию <...>. Мы рады, что Венгрия становится частью решения, а не проблемы с точки зрения энергоснабжения Европы», — сказал Орбан.

О том, что Азербайджан собирается удвоить поставки газа в Европу, Алиев сообщил в сентябре. «Пропускная способность [газопровода] TANAP составляет 16 млрд куб. м. Мы планируем увеличить ее до 32 млрд куб. м. Пропускная способность ТАР составляет 10 млрд куб. м, в настоящее время он работает на полную мощность, и нам нужно увеличить его мощность хотя бы до 20 млрд куб. м», — сказал тогда Алиев.

В июле Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве. Среди прочего в документе речь шла об удвоении мощностей Южного газового коридора. По словам фон дер Ляйен, договоренность поможет компенсировать перебои в поставках российского газа к 2027 году и повысит безопасность поставок в Европу.

Теги
Азербайджан Венгрия газ ЕС SOCAR Ильхам Алиев Виктор Орбан
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