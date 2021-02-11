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Лукашенко предложил подумать о конституционной реформе

Александр Лукашенко (в центре) принимает участие в шестом Всебелорусском народном собрании 
Александр Лукашенко (в центре) принимает участие в шестом Всебелорусском народном собрании  (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить в ходе Всебелорусского народного собрания (ВНС) возможность корректировки Конституции, а также перераспределения полномочий властей. Об этом он заявил в своей речи на церемонии открытия мероприятия, передает корреспондент РБК.

«Мы должны подумать о возможности корректировки Основного закона страны», — сказал глава государства.

В Белоруссии предложили создать комиссию для изменения Конституции
Политика
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Он также подчеркнул, что «необходимо проанализировать реалии» геополитической ситуации, в которой находится Белоруссия, а также определить, как республика будет развивать экономические и политические связи с другими государствами.

Ранее РБК ознакомился с проектом резолюции собрания, в котором сообщается, что ВНС предлагает создать «конституционную комиссию» для разработки изменений Основного закона страны. В документе говорится, что предложения по реформе должны быть разработаны уже в 2021 году. Среди предложений в резолюции указывается перераспределение полномочий между государственными органами и усиление роли политических партий.

Всебелорусское народное собрание проходит в Минске с 11 по 12 февраля. Оно созывается с 1996 года каждые пять лет. По мнению Лукашенко, это «важнейшее событие в жизни страны».

В Минске стартует Всебелорусское народное собрание
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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

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