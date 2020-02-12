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Политика ,  
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Турция начала переброску в Сирию новых подразделений

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Турецкая армия перебрасывает в сирийскую провинцию Алеппо дополнительные подразделения с бронетехникой. Об этом со ссылкой на слова источников и очевидцев сообщает Sky News Arabiya.

Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо. Агентство писало, что в город Искандерун были переброшены 43 вагона с бронетранспортерами, прибывают колонны техники, подразделения спецназа, грузовики с боеприпасами. На видеозаписи, которую опубликовало Anadolu, видны грузовики с военной раскраской и автобусы, в салоне которых видны люди в униформе.

По информации Sky News Arabiya, две колонны турецких войск вошли на территорию Сирии через КПП на турецкой границе. Они направились вглубь провинции Алеппо.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сирия, Турция, переброска войск
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