Трамп в присутствии Гуаидо пообещал «сокрушить власть» Мадуро

Николас Мадуро (Фото: Marcos Salgado / Xinhua / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп во время обращения к конгрессу назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро тираном. Он заявил об этом в присутствии лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, который был гостем на выступлении американского лидера.

«США возглавляют дипломатическую коалицию из 59 государств против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро», — сказал Трамп, после чего последовали аплодисменты.

Он назвал Мадуро «незаконным правителем, тираном», власть которого «будет сокрушена и сломлена». Трамп отметил, что Вашингтон поддерживает надежды жителей Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на восстановление демократии.

Затем Трамп обратился к Гуаидо, которого назвал «храбрым человеком» и «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы». Президент США попросил Гуаидо передать венесуэльцам послание о том, что все американцы связаны с народом Венесуэлы в «их праведной борьбе за свободу».