Мелони в поздравлении с Рождеством заявила, что 2026-й будет «еще хуже»
Премьер Италии Джорджа Мелони призвала сотрудников канцелярии хорошо отдохнуть во время рождественских каникул, поскольку им «это понадобится» — в преддверии непростого рабочего года. Ее цитирует агентство ANSA.
«Мы — семья, мы боремся круглый год. Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь — следующий год будет еще хуже. Поэтому я советую вам как следует отдохнуть во время этих праздников», — сказала Мелони.
Она также заявила, что любит своих сотрудников, и призвала их быть готовыми «продолжать отвечать на вызовы».
Мелони — премьер Италии с октября 2022 года, бывший министр по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони.
В ноябре в Италии прошла волна забастовок — учителя, врачи, работники транспорта выступили против проекта бюджета. В итоге Мелони заявила, что бюджет страны впервые за много лет не урежет финансирование местных властей.
При этом Италия продолжает оказывать финансовую помощь Украине. Накануне Киеву поступил шестой регулярный транш в размере €2,3 млрд, направленный Еврокомиссией в рамках программы Ukraine Facility. Однако Мелони исключила отправку итальянских солдат на Украину.
Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.
