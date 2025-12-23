 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мелони в поздравлении с Рождеством заявила, что 2026-й будет «еще хуже»

Премьер Италии Мелони: этот год был тяжелым, 2026 год будет еще хуже
Сюжет
Военная операция на Украине
Джорджа&nbsp;Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Премьер Италии Джорджа Мелони призвала сотрудников канцелярии хорошо отдохнуть во время рождественских каникул, поскольку им «это понадобится» — в преддверии непростого рабочего года. Ее цитирует агентство ANSA.

«Мы — семья, мы боремся круглый год. Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь — следующий год будет еще хуже. Поэтому я советую вам как следует отдохнуть во время этих праздников», — сказала Мелони.

Она также заявила, что любит своих сотрудников, и призвала их быть готовыми «продолжать отвечать на вызовы».

Мелони — премьер Италии с октября 2022 года, бывший министр по делам молодежи в правительстве Сильвио Берлускони.

В ноябре в Италии прошла волна забастовок — учителя, врачи, работники транспорта выступили против проекта бюджета. В итоге Мелони заявила, что бюджет страны впервые за много лет не урежет финансирование местных властей.

При этом Италия продолжает оказывать финансовую помощь Украине. Накануне Киеву поступил шестой регулярный транш в размере €2,3 млрд, направленный Еврокомиссией в рамках программы Ukraine Facility. Однако Мелони исключила отправку итальянских солдат на Украину.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Джорджа Мелони Италия Военная операция на Украине Новый год Рождество
