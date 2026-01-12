Трамп назвал единственное, что есть у Зеленского «вместо карт»

Трамп назвал себя единственным преимуществом, которое есть у Зеленского. Вместе с этим американский лидер не стал отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину в случае, если Россия отклонит мирный план

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным преимуществом, которое имеет украинский президент Владимир Зеленский. Об этом американский политик заявил в интервью The New York Times.

Сперва Трамп повторил журналистам свою мысль, что у Зеленского «нет карт» и не было «с первого дня». Затем один из репортеров уточнил: что из этого следует и должен ли Киев в связи с этим отказаться от территорий.

«У него есть только одно. Дональд Трамп», — ответил Трамп. По словам американского лидера, если бы не он, то ситуация для Киева «обернулась бы полной катастрофой». Зеленский и европейские лидеры это знают, считает Трамп.

Trump (англ. — козырная карта).

Трамп при этом отказался отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину в случае, если Россия отклонит предложенный американский мирный план или будет откладывать его согласование. «Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», — ответил он.

Накануне Трамп сообщил, что США добиваются прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. 6–7 января в Париже прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что стороны достигли «ощутимых результатов».

Военный конфликт на Украине может завершиться в течение полугода, заявил 7 января Владимир Зеленский. «Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками «коалиции желающих», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. В их числе он называл «государственный переворот» на Украине — смену власти после Евромайдана в 2014 году — и «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».

По данным Telegraph, США могут привлечь $800 млрд на восстановление Украины после окончания конфликта. Речь идет о кредитах, грантах и инвестициях частных компаний. Договор стороны могут заключить на ВЭФ в Давосе 19–23 января.

Кроме того, как сообщал Bloomberg, украинский лидер заявил, что обсуждает с США в рамках пакета мер по восстановлению страны возможное соглашение о свободной торговле. По словам Зеленского, инициатива, в частности, предполагает нулевые пошлины в торговле с Вашингтоном.