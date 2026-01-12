 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп назвал единственное, что есть у Зеленского «вместо карт»

Трамп назвал себя единственным преимуществом на стороне Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп назвал себя единственным преимуществом, которое есть у Зеленского. Вместе с этим американский лидер не стал отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину в случае, если Россия отклонит мирный план
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным преимуществом, которое имеет украинский президент Владимир Зеленский. Об этом американский политик заявил в интервью The New York Times.

Сперва Трамп повторил журналистам свою мысль, что у Зеленского «нет карт» и не было «с первого дня». Затем один из репортеров уточнил: что из этого следует и должен ли Киев в связи с этим отказаться от территорий.

«У него есть только одно. Дональд Трамп», — ответил Трамп. По словам американского лидера, если бы не он, то ситуация для Киева «обернулась бы полной катастрофой». Зеленский и европейские лидеры это знают, считает Трамп.

Trump (англ. — козырная карта).

Трамп при этом отказался отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину в случае, если Россия отклонит предложенный американский мирный план или будет откладывать его согласование. «Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», — ответил он.

Накануне Трамп сообщил, что США добиваются прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. 6–7 января в Париже прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что стороны достигли «ощутимых результатов».

США заявили, что мирное соглашение по Украине уже «на пороге»
Политика
Мэттью Уитакер

Военный конфликт на Украине может завершиться в течение полугода, заявил 7 января Владимир Зеленский. «Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками «коалиции желающих», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. В их числе он называл «государственный переворот» на Украине — смену власти после Евромайдана в 2014 году — и «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».

По данным Telegraph, США могут привлечь $800 млрд на восстановление Украины после окончания конфликта. Речь идет о кредитах, грантах и инвестициях частных компаний. Договор стороны могут заключить на ВЭФ в Давосе 19–23 января.

Кроме того, как сообщал Bloomberg, украинский лидер заявил, что обсуждает с США в рамках пакета мер по восстановлению страны возможное соглашение о свободной торговле. По словам Зеленского, инициатива, в частности, предполагает нулевые пошлины в торговле с Вашингтоном.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Валерия Доброва
Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
