WSJ узнала, что 25 танкеров подняли флаг России

Большая часть танкеров, поднявших флаг, находится под санкциями США или Великобритании. The Wall Street Journal предположила, что таким образом суда рассчитывают обойти американскую блокаду венесуэльской нефти

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За последние три месяца 25 танкеров, перевозящих подсанкционную нефть из Венесуэлы, перешли в российскую юрисдикцию. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на S&P Global Market Intelligence.

Из них 18 перерегистрировались в декабре 2025 года, а 16, по данным WSJ, находятся под санкциями США или Великобритании. Таким образом суда рассчитывают обойти американскую блокаду венесуэльской нефти, предполагает WSJ.

Президент США Дональд Трамп ввел ее во второй половине декабря 2025-го. Политик утверждал, что американцы будут наращивать военную группировку вокруг Венесуэлы, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

«Только за последние две недели, по мере того как усиливались попытки администрации Трампа блокировать экспорт венесуэльской нефти, более 15 танкеров, участвующих в перевозке подсанкционной нефти, сменили флаги, чтобы ходить под российским», — сказано в публикации WSJ.

7 января военные США захватили танкер Marinera (бывший Bella‑1), который шел под флагом России. Судно, которое изначально ходило под панамским знаменем, начала преследовать американская береговая охрана, когда танкер отходил от Южной Америки. После этого экипаж нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Позднее генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж находится «под полноценным расследованием», и анонсировала уголовные обвинения «всем причастным».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что судно Marinera встало под российский флаг для обхода американских санкций. Он назвал танкер «фальшивым» и заявил, что тот пытался обойти санкции США.

МИД России сообщал, что на борту захваченного танкера были россияне. От Штатов потребовали обеспечить достойное обращение с членами экипажа танкера и не препятствовать их скорейшему возвращению домой. Позднее Мария Захарова рассказала, что Трамп освободил двух россиян с захваченного судна.

В целом за последние недели США задержали пять танкеров с венесуэльской нефтью. О захвате последнего стало известно 9 января. Трамп утверждал, что это было сделано в сотрудничестве с новыми властями Каракаса.