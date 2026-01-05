Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов
В Белгородской области в результате атак беспилотников погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при ударе дрона погиб мужчина. Он скончался на месте от полученных ранений до прибытия скорой помощи. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник атаковал частный дом, на месте погиб мужчина.
Гладков выразил соболезнования близким.
Незадолго до этого губернатор сообщил о двух пострадавших при украинских атаках. С минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали 17-летнего юношу. Другого раненного, получившего в результате удара осколочные ранения плеча и бедра, также решили доставить в больницу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах