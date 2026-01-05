Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов

В Белгородской области в результате атак беспилотников погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при ударе дрона погиб мужчина. Он скончался на месте от полученных ранений до прибытия скорой помощи. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник атаковал частный дом, на месте погиб мужчина.

Гладков выразил соболезнования близким.

