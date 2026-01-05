 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атак беспилотников погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при ударе дрона погиб мужчина. Он скончался на месте от полученных ранений до прибытия скорой помощи. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник атаковал частный дом, на месте погиб мужчина.

Гладков выразил соболезнования близким.

Гладков заявил об усилении атак дронов на Белгородскую область
Политика

Незадолго до этого губернатор сообщил о двух пострадавших при украинских атаках. С минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали 17-летнего юношу. Другого раненного, получившего в результате удара осколочные ранения плеча и бедра, также решили доставить в больницу.

Полина Дуганова
Белгородская область Вячеслав Гладков погибшие атака дронов беспилотники БПЛА
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
