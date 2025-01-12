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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WP узнала, почему Белый дом не против присвоения Трампом заслуг Байдена

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Байден и Обама ранее отмечали, что решение Трампа ставить свои инициалы на чеках с государственной помощью в период пандемии, помогло ему завоевать симпатии американцев
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американская общественность не связывает с президентом Джо Байденом многие решения его администрации, но это может обеспечить их долговечность при Дональде Трампе, который обещал свернуть многие направления политики предшественника. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники среди членов администрации.

«Помощники надеются, что вместо сворачивания повестки Байдена, Трамп просто поставит себе в заслугу любой рост рабочих мест и инвестиции, которые появятся в течение его президентского срока», — сказано в статье.

Эти ожидания стали для сотрудников демократической администрации «лучом надежды», пишет издание.

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Политика
Фото:Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Действующий президент США в последние недели несколько раз выражал сожаление тем, что не старался связать свои достижения на посту главы государства со своим именем. В частности, речь шла о стимулирующих выплатах, которые граждане США получили в связи с пандемией коронавируса как при первом президентстве Трампа, так и Байдена.

На выданные при Трампе чеки нанесли его имя, несмотря на то, что средства поступили их бюджета в результате законопроекта, принятого Конгрессом. Бывший президент Барак Обама отметил во время последней предвыборной кампании, что это сыграло большую роль, и он лично слышал, как «люди говорят: «Дональд Трамп прислал мне чек во время пандемии», объясняя свои политические предпочтения. Байден также сетовал, что отсутствие его имени на чеках было глупым решение.

В 2022 году Байден подписал несколько законов, направленных на стимулирование американской экономики и борьбу с инфляцией.

Так, был принят закон о борьбе с инфляцией. Согласно документу, семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более $1 тыс. в год. Американцы смогут получить скидки или налоговые льготы на покупку тепловых насосов или установку солнечных батарей, что позволит им сберечь до $750 в год. А льготы на приобретение новых или подержанных электромобилей помогут сэкономить до $950 в год. Кроме того, был введен 15-процентный минимальный налог на прибыль корпораций.

Байден также подписал закон об инвестициях в чипы. По нему американским компаниям была предоставлена возможность получения субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников и исследования в этой отрасли. На подписании присутствовали руководители компаний Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices. Основная цель закона — победа в конкуренции с Китаем.

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Дональд Трамп Джо Байден администрация президента
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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