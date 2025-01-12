 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

FT узнала, как гренландцы отреагировали на желание Трампа купить остров

Многих гренландцев оскорбило, что о покупке их родины говорят как о сделке с недвижимостью. В то же время они видят положительные стороны в интересе Трампа к острову, который хочет стать более независимым от Дании
Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Многие гренландцы с тревогой восприняли комментарии избранного президента США Дональда Трампа, изъявившего желание купить остров, сообщает Financial Times, журналисты которой пообщались с жителями столицы Гренландии Нуука.

По словам собеседников издания, в повседневной жизни гренландцы склонны избегать конфликтов, для них стал шоком «агрессивный тон» Трампа, который «вверг Гренландию в геополитической шторм» — на территориальные претензии со стороны союзника по НАТО уже отреагировали лидеры ЕС.

Заявления Трампа оскорбили многих, им не понравилось, что об их родине говорили как об объекте недвижимости, сказал бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст: «Нельзя просто взять и купить страну или живущих там людей».

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

По словам полярного исследователя Оле Йоргена Хаммекена, некоторых напугали слова Трампа, хотя люди не восприняли их буквально. Тем не менее в интересе избранного президента к острову есть и положительная сторона: республиканец вынес вопрос о будущем Гренландии на всеобщее обозрение, и «теперь Дании придется прислушаться» к желанию властей острова приобрести большую самостоятельность. Гренландия была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент. Сейчас это автономная датская территория, она имеет право принимать решения по большинству вопросов, за исключением внешней политики и политики безопасности, но жители острова, которые побеседовали с FT, сказали, что «хотят большего политического контроля».

«Никто здесь не хочет быть частью США, но они хотят, чтобы у Гренландии было больше влияния», — отметила консультант в сфере горнодобывающей промышленности Болетт Нильсен. По словам Хаммекена, благодаря Трампу «баланс между Гренландией и Данией сильно изменился всего за последние несколько дней». На этой неделе гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США; премьер Дании Метте Фредериксен назвала это желание «законным и понятным».

Как выглядит и что таит в себе Гренландия. Фотогалерея
Фотогалерея 

В то же время многие осознают, что у острова недостаточно развита экономика, чтобы разорвать связи с Копенгагеном. «Когда люди говорят о независимости, я не до конца понимаю, что это значит. <...> Сейчас мы живем только за счет моря и немного за счет туризма», — признается музыкант Джон Хансен. Вылов и переработка рыбы составляют около трети островного валового регионального продукта и свыше 90% экспорта. Основной торговый партнер — Дания, на которую приходится 85,8% экспорта и 66% импорта.

С этим согласны представители бизнес-сообщества, которые считают, что Гренландия «слишком мала и слишком уязвима» и нуждается в «развитии других областей», в частности добычи полезных ископаемых.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Гренландия Дания США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Axios узнал о сообщениях Дании команде Трампа по поводу Гренландии
Политика
Премьер Гренландии заявил, что остров не должен быть частью Дании или США
Политика
Эксперт предрек «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
В Химках на площади 1,2 тыс. кв. м загорелось производство пленкиОбщество, 16:33
Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзитаПолитика, 16:27
Лучший тренер КХЛ рассказал о драке с милиционером в 90-еСпорт, 16:22
«Авангард» вырвал победу у «Салавата Юлаева», отыгравшись с 0:2Спорт, 16:21
Украина отправила гуманитарную помощь в Сирию после свержения АсадаПолитика, 16:08
Напавшего на школу в Курске подростка арестовалиОбщество, 16:04
К спевшим песню «Я русский» в Киеве подросткам пришла полицияПолитика, 15:54
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как пассивное инвестирование изменило США и как повторить это в РоссииРБК и Финам, 15:45
Евросоюз начнет обсуждать снятие санкций с СирииПолитика, 15:39
Самолет с командой КХЛ сел в Уфе вместо Магнитогорска из-за погодыСпорт, 15:27
В Котовске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дроновПолитика, 15:23
FT узнала, как гренландцы отреагировали на желание Трампа купить островПолитика, 15:17
В Дубае канатоходец прошел между двумя небоскребами. ВидеоОбщество, 15:10
Биатлонисты Каюмов и Сола выиграли суперспринты на этапе Кубка РоссииСпорт, 15:09