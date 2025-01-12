FT узнала, как гренландцы отреагировали на желание Трампа купить остров
Многие гренландцы с тревогой восприняли комментарии избранного президента США Дональда Трампа, изъявившего желание купить остров, сообщает Financial Times, журналисты которой пообщались с жителями столицы Гренландии Нуука.
По словам собеседников издания, в повседневной жизни гренландцы склонны избегать конфликтов, для них стал шоком «агрессивный тон» Трампа, который «вверг Гренландию в геополитической шторм» — на территориальные претензии со стороны союзника по НАТО уже отреагировали лидеры ЕС.
Заявления Трампа оскорбили многих, им не понравилось, что об их родине говорили как об объекте недвижимости, сказал бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст: «Нельзя просто взять и купить страну или живущих там людей».
По словам полярного исследователя Оле Йоргена Хаммекена, некоторых напугали слова Трампа, хотя люди не восприняли их буквально. Тем не менее в интересе избранного президента к острову есть и положительная сторона: республиканец вынес вопрос о будущем Гренландии на всеобщее обозрение, и «теперь Дании придется прислушаться» к желанию властей острова приобрести большую самостоятельность. Гренландия была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент. Сейчас это автономная датская территория, она имеет право принимать решения по большинству вопросов, за исключением внешней политики и политики безопасности, но жители острова, которые побеседовали с FT, сказали, что «хотят большего политического контроля».
«Никто здесь не хочет быть частью США, но они хотят, чтобы у Гренландии было больше влияния», — отметила консультант в сфере горнодобывающей промышленности Болетт Нильсен. По словам Хаммекена, благодаря Трампу «баланс между Гренландией и Данией сильно изменился всего за последние несколько дней». На этой неделе гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США; премьер Дании Метте Фредериксен назвала это желание «законным и понятным».
В то же время многие осознают, что у острова недостаточно развита экономика, чтобы разорвать связи с Копенгагеном. «Когда люди говорят о независимости, я не до конца понимаю, что это значит. <...> Сейчас мы живем только за счет моря и немного за счет туризма», — признается музыкант Джон Хансен. Вылов и переработка рыбы составляют около трети островного валового регионального продукта и свыше 90% экспорта. Основной торговый партнер — Дания, на которую приходится 85,8% экспорта и 66% импорта.
С этим согласны представители бизнес-сообщества, которые считают, что Гренландия «слишком мала и слишком уязвима» и нуждается в «развитии других областей», в частности добычи полезных ископаемых.
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