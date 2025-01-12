 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасности

Турция после прекращения транзита российского газа через Украину выразила готовность поставлять в Европу до 10 млрд куб. м топлива, если там «проявят политическую волю и приверженность обязательствам»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Глава МИДа Сергей Лавров обсудил с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом международные и региональные вопросы, «в том числе в контексте ситуации вокруг Украины», сообщает российское министерство.

Лавров и Фидан подчеркнули необходимость «не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности».

Помимо того, министры обсудили сирийское урегулирование при помощи организации «инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил» Сирии и всех «внешних игроков».

Украину не включили в группу ЕС и Словакии по вопросам транзита газа
Политика
Фото:JP Black / ZUMA / ТАСС

Телефонный разговор состоялся вскоре после остановки транзита российского газа в Европу через Украину в связи с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Москва выражала готовность продлить соглашение, но Киев отказался. Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием», президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.

В начале января глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что его страна готова ежегодно поставлять в Центральную и Восточную Европу до 10 млрд куб. м природного газа по Трансбалканскому газопроводу, если страны «проявят политическую волю и приверженность обязательствам».

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Лавров Турция МИД энергетика
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Президент Словакии отказался ехать в Киев из-за прекращения транзита газа
Политика
Шмыгаль назвал последствия остановки Украиной транзита нефти по «Дружбе»
Политика
Фицо допустил остановку гуманитарной помощи Украине за отказ от транзита
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Илон Маск обвинил в пожарах власти КалифорнииОбщество, 22:29
Российский альпинист отдал «почти все призовые» ради шанса на ОлимпиадуСпорт, 22:20
Экзитполы в Хорватии показали победу критикующего Украину президентаПолитика, 21:53
В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех днейОбщество, 21:42
Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасностиПолитика, 21:35
Самолет «Аэрофлота» Москва — Ереван внепланово сел в МахачкалеОбщество, 21:19
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выбил «Арсенал» из Кубка АнглииСпорт, 21:07
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в СербииПолитика, 20:58
МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдомОбщество, 20:55
В Париже увидели риск для космической программы ЕС из-за SpaceXПолитика, 20:33
В акватории Черного моря в Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,3Общество, 20:22
Навратилова заявила о необходимости «снести» всю систему WADAСпорт, 19:54
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33Общество, 19:51
Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»Общество, 19:43