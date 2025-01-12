Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасности

Турция после прекращения транзита российского газа через Украину выразила готовность поставлять в Европу до 10 млрд куб. м топлива, если там «проявят политическую волю и приверженность обязательствам»

Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Глава МИДа Сергей Лавров обсудил с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом международные и региональные вопросы, «в том числе в контексте ситуации вокруг Украины», сообщает российское министерство.

Лавров и Фидан подчеркнули необходимость «не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности».

Помимо того, министры обсудили сирийское урегулирование при помощи организации «инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил» Сирии и всех «внешних игроков».

Телефонный разговор состоялся вскоре после остановки транзита российского газа в Европу через Украину в связи с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Москва выражала готовность продлить соглашение, но Киев отказался. Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием», президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.

В начале января глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что его страна готова ежегодно поставлять в Центральную и Восточную Европу до 10 млрд куб. м природного газа по Трансбалканскому газопроводу, если страны «проявят политическую волю и приверженность обязательствам».