Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасности
Глава МИДа Сергей Лавров обсудил с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом международные и региональные вопросы, «в том числе в контексте ситуации вокруг Украины», сообщает российское министерство.
Лавров и Фидан подчеркнули необходимость «не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности».
Помимо того, министры обсудили сирийское урегулирование при помощи организации «инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил» Сирии и всех «внешних игроков».
Телефонный разговор состоялся вскоре после остановки транзита российского газа в Европу через Украину в связи с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Москва выражала готовность продлить соглашение, но Киев отказался. Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием», президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.
В начале января глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что его страна готова ежегодно поставлять в Центральную и Восточную Европу до 10 млрд куб. м природного газа по Трансбалканскому газопроводу, если страны «проявят политическую волю и приверженность обязательствам».
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