В партии Шольца заявили, что Маск пересек «границы допустимого»

Маск, который будет работать в администрации Трампа, назвал Штайнмайера «антидемократическим тираном», оскорбил Шольца и поддержал ультраправую «Альтернативу для Германии». В СДПГ предупредили о риске обострения отношений с США

Илон Маск и Олаф Шольц (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Недавние высказывания основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в адрес немецких политиков могут серьезно обострить отношения США и Германии, заявил Der Spiegel глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

По словам Мютцениха, американский миллиардер пересек «границы допустимого между дружественными государствами», его нападки на представителей немецких властей «направлены против всех граждан» страны.

В канун нового года Маск назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». «Ему должно быть стыдно», — написал предприниматель в своей соцсети X ответ на критику Штайнмайера со стороны активистки Наоми Зайбт. Та осудила заявление политика, в котором он выступил против внешнего влияния на немецкие выборы. Незадолго до этого Маск оскорбил канцлера Олафа Шольца и поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии», опубликовав колонку в Welt am Sonntag.

Шольц в новогоднем обращении к немцам ответил Маску, не упомянув его имени напрямую: «Вы, граждане, решаете, что будет происходить в Германии. Это не решают владельцы социальных сетей».

Маск будет работать в администрации избранного президента США Дональда Трампа, чья инаугурация пройдет 20 января, предприниматель возглавит новый Департамент эффективности правительства Соединенных Штатов.

Мютцених призвал федеральное правительство Германии разъяснить, имели ли место «неоднократные неуважительные высказывания, клевета и вмешательство в избирательную кампанию» от имени нового правительства США. «Нам нужна ясность», — сказал он, добавив, что «международные проблемы могут быть решены только в рамках свободных отношений между нами и США».