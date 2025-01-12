 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Страна» связала перенос визита посланника Трампа со словами Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог мог перенести поездку в столицу Украины из-за слов Зеленского, «которые не совпадают с видением» Трампа об окончании боев, или из-за отсутствия согласования со стороны администрации Байдена, пишет издание
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог мог отложить визит в Киев после слов украинского лидера Владимира Зеленского об условиях окончания боевых действий, «которые не совпадают с видением» команды республиканца, пишет издание «Страна.ua», не указывая источник.

О каких именно заявлениях Зеленского может идти речь, не уточняется. Президент Украины в начале января дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, где среди прочего сказал, что переговоры с Россией возможны только после того, как Трамп предложит Украине сильные гарантии безопасности. В числе таковых Зеленский назвал частичное членство в НАТО. Республиканец ранее заявлял, что понимает «чувства» России, которая выступала против вступления Украины в альянс.

Еще одной причиной, как пишет «Страна», может быть несогласование визита со стороны действующей администрации президента Джо Байдена.

Зеленский объяснил, каким видит «путь к миру»
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Келлог собирался приехать в Киев в начале января, но позже отложил поездку до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Спикер МИД Украины Георгий Тихий, объясняя причины переноса, сослался на законодательство США, согласно которому все контакты должны происходить после вступления в должность президента. Он подчеркнул, что поездка продолжает готовиться, Украина хочет установить с Келлогом диалог по наиболее важным вопросам достижения всеобъемлющей справедливости и устойчивого мира». В офисе Зеленского заявили, что это в команде Трампа «глубже представляют, что это за война и какие решения могут быть реализованы».

Накануне, 11 января, спецпосланник Трампа приехал в Париж, где встретился с представителями иранской оппозиции.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кит Келлог Украина Киев США Дональд Трамп
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный
12 мая 1944 года
Материалы по теме
Спецпосланник оценил готовность Трампа пойти на уступки России по Украине
Политика
Reuters узнал, что спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в Киев
Политика
Посланник Трампа по Украине исключил повторение минских соглашений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
«Фенербахче» объявил о возвращении волейболистки сборной России из КитаяСпорт, 18:04
Польша закрыла небо для летевшей в Россию делегации СловакииПолитика, 18:03
На ивановских чиновников завели дело из-за махинаций на ₽550 млнОбщество, 17:54
«Страна» связала перенос визита посланника Трампа со словами ЗеленскогоПолитика, 17:46
Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с ПутинымПолитика, 17:42
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
В сборной России по плаванию решили сменить главного тренераСпорт, 17:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
США потребовали от Сербии сократить до нуля долю «Газпрома» в NISПолитика, 17:10
Аэропорт Пулково снова закрыли из-за сильного снегопадаОбщество, 17:09
В Польше на складе IKEA нашли пропавшие прошлым летом миныПолитика, 17:08
«Роскосмос» показал, как пожары в Лос-Анджелесе выглядят с орбитыОбщество, 16:58
Вторая российская теннисистка победила на старте Australian OpenСпорт, 16:42
В Химках на площади 1,2 тыс. кв. м загорелось производство пленкиОбщество, 16:33
Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзитаПолитика, 16:27