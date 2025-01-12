«Страна» связала перенос визита посланника Трампа со словами Зеленского

Кит Келлог мог перенести поездку в столицу Украины из-за слов Зеленского, «которые не совпадают с видением» Трампа об окончании боев, или из-за отсутствия согласования со стороны администрации Байдена, пишет издание

Кит Келлог (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог мог отложить визит в Киев после слов украинского лидера Владимира Зеленского об условиях окончания боевых действий, «которые не совпадают с видением» команды республиканца, пишет издание «Страна.ua», не указывая источник.

О каких именно заявлениях Зеленского может идти речь, не уточняется. Президент Украины в начале января дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, где среди прочего сказал, что переговоры с Россией возможны только после того, как Трамп предложит Украине сильные гарантии безопасности. В числе таковых Зеленский назвал частичное членство в НАТО. Республиканец ранее заявлял, что понимает «чувства» России, которая выступала против вступления Украины в альянс.

Еще одной причиной, как пишет «Страна», может быть несогласование визита со стороны действующей администрации президента Джо Байдена.

Келлог собирался приехать в Киев в начале января, но позже отложил поездку до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Спикер МИД Украины Георгий Тихий, объясняя причины переноса, сослался на законодательство США, согласно которому все контакты должны происходить после вступления в должность президента. Он подчеркнул, что поездка продолжает готовиться, Украина хочет установить с Келлогом диалог по наиболее важным вопросам достижения всеобъемлющей справедливости и устойчивого мира». В офисе Зеленского заявили, что это в команде Трампа «глубже представляют, что это за война и какие решения могут быть реализованы».

Накануне, 11 января, спецпосланник Трампа приехал в Париж, где встретился с представителями иранской оппозиции.