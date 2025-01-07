Reuters узнал, что спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в Киев

Cпецпредставитель Трампа по Украине Келлог отложил свой визит в Киев, узнал Reuters. По данным агентства, он должен был прибыть в украинскую столицу в начале января, однако теперь визит состоится после инаугурации Трампа

Кит Келлог (Фото: Zuma / ТАСС)

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ранее анонсированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации республиканца 20 января, сообщает Reuters cо ссылкой на четыре осведомленных источника.

Агентство напоминает, что генерал-лейтенант в отставке изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. По данным Reuters, команда Келлога также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Однако поездка, которая могла бы стать первым визитом новых должностных лиц администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена, сообщили источники. Причин такого решения они не назвали.

О том, что спецпосланник Трампа собирается посетить Киев в рамках усилий команды Трампа «как можно скорее» положить конец боевым действиям еще в декабре сообщили Reuters и Bloomberg. При этом, по данным Bloomberg, после посещения Украины Келлог не исключал визита в Москву. В Кремле заявили, что не имеют подобных сведений, и контактов на эту тему с командой Трампа не было.

Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно обещал быстро завершить украинский конфликт. «Я думаю, [что конфликт закончится] в нынешнем году. Я думаю, у него [Трампа] есть необходимые способности и возможности для этого», — заявил 19 декабря Келлог. По мнению спецпосланника, обе стороны готовы к переговорам о мире, и Трамп может поспособствовать их началу, так как у политика «есть видение и энергия», чтобы это сделать.

Президент России Владимир Путин в июне называл российские условия прекращения огня: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне.