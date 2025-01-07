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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Reuters узнал, что спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в Киев

Reuters: спецпредставитель Трампа по Украине отложил визит в Киев до инаугурации
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Возвращение Трампа в Белый дом
Cпецпредставитель Трампа по Украине Келлог отложил свой визит в Киев, узнал Reuters. По данным агентства, он должен был прибыть в украинскую столицу в начале января, однако теперь визит состоится после инаугурации Трампа
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Zuma / ТАСС)

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ранее анонсированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации республиканца 20 января, сообщает Reuters cо ссылкой на четыре осведомленных источника.

Агентство напоминает, что генерал-лейтенант в отставке изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. По данным Reuters, команда Келлога также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Однако поездка, которая могла бы стать первым визитом новых должностных лиц администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена, сообщили источники. Причин такого решения они не назвали.

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О том, что спецпосланник Трампа собирается посетить Киев в рамках усилий команды Трампа «как можно скорее» положить конец боевым действиям еще в декабре сообщили Reuters и Bloomberg. При этом, по данным Bloomberg, после посещения Украины Келлог не исключал визита в Москву. В Кремле заявили, что не имеют подобных сведений, и контактов на эту тему с командой Трампа не было.

Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно обещал быстро завершить украинский конфликт. «Я думаю, [что конфликт закончится] в нынешнем году. Я думаю, у него [Трампа] есть необходимые способности и возможности для этого», — заявил 19 декабря Келлог. По мнению спецпосланника, обе стороны готовы к переговорам о мире, и Трамп может поспособствовать их началу, так как у политика «есть видение и энергия», чтобы это сделать.

Президент России Владимир Путин в июне называл российские условия прекращения огня: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне.

Кит Келлог — бывший военный, воевал во Вьетнаме и Персидском заливе. Был в Пентагоне во время теракта 11 сентября, руководил резервным командным пунктом Рэйвен Рок в Пенсильвании. Уволился из армии в 2003 году в звании генерал-лейтенанта и поначалу ушел работать в частный сектор, но уже в 2016 году стал советником, а затем членом переходной команды президента США Дональда Трампа. После отставки первого советника по нацбезопасности Майкла Флинна в феврале 2017 года временно исполнял его обязанности.

В ходе предвыборной кампании 2024 года консультировал Трампа по международным вопросам, а в июне представил совместный с другим советником план по урегулированию конфликта на Украине. Он предполагал принуждение Киева к переговорам при помощи угрозы прекратить поставки военной помощи. Если же от диалога откажется Москва, то, по задумке Келлога, следует, напротив, нарастить объемы военной помощи Украине. В апрельской аналитической записке он также признавал, что для успеха переговорного процесса следует отложить вступление Украины в альянс на длительный период в обмен на гарантии безопасности.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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