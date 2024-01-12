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Политика ,  
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В Думу внесли проект о службе в армии для судимых иностранцев

В Думу внесли проект о службе в армии для судимых иностранцев
Иностранцы получили право заключать контракты на службу в российской армии в ноябре 2022-го, а с июня 2023-го такое право получили судимые россияне. В Тульской облдуме предложили и иностранцам с судимостью разрешить служить
Фото: Wathiq Khuzaie / Getty Images
Фото: Wathiq Khuzaie / Getty Images

Иностранцам, как и россиянам, имевшим судимость, следует позволить заключать контракт для службы в российской армии, законопроект с соответствующей идеей в Госдуму внесла Тульская облдума.

«Предлагаемые изменения расширят возможности комплектования Вооруженных сил Российской Федерации. <...> Считаем, что пополнение состава Вооруженных сил Российской Федерации гражданами указанных выше категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции», — заявили авторы инициативы в пояснительной записке.

В июне 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает поступать на службу по контракту россиянам со снятой или погашенной судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Исключение было сделано для тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.).

Аналогичные условия авторы законопроекта предложили распространить и на иностранных граждан, которые с ноября 2022-го, согласно указу Путина, имеют право заключать контракт на службу в российской армии.

Предлагается также установить пресекательный срок — не позднее 1 марта 2024 года. Это будет значить, что закон распространится на лиц, приговоры в отношении которых вступили в законную силу до этой даты (в тексте закона на данный момент — до даты его вступления в силу, то есть 24 июня 2023 года).

Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В январе Путин подписал еще один указ, касающийся иностранцев, служащих в российской армии. Согласно документу им, а также членам их семей, дается возможность в упрощенном режиме обратиться за получением российского гражданства, если служба пришлась на период военной операции.

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Согласно ст. 18 федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» иностранцам, которые желают получить его, в этом может быть отказано, если они «участвовали в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Вооруженные силы служба по контракту судимость иностранцы
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