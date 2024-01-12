Сунак посетит Киев ради «исторического соглашения»

Британия подпишет соглашение в сфере безопасности с Украиной. В G7 сформулировали гарантии для Киева в этой сфере в июле, таким образом Лондон станет первым, кто закрепит их документально. Россия осуждает поддержку Киева Западом

Риши Сунак (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев 12 января подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским «историческое соглашение» о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

«Страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания — первая страна, заключившая соответствующее соглашение. Документ станет шагом в развитии незыблемого 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством», — говорится в заявлении.

По данным британского правительства, документ официально закрепит меры поддержки, которые Лондон оказывал и продолжит оказывать Киеву, в том числе обмен разведданными, решения в сфере кибербезопасности, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество двух стран в оборонно-промышленной сфере. Соглашение также содержит обязательство Великобритании оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины.

В преддверии встречи с Зеленским Сунак подтвердил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие пару лет, подчеркивают в кабмине.

В Лондоне сообщили, что по меньшей мере £200 млн будут потрачены на закупку и производство «тысяч военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники большой дальности», что станет крупнейшей поставкой дронов Киеву. Ожидается, что большая часть БПЛА будет производиться в Великобритании, Министерство обороны королевства совместно с международными партнерами постарается расширить их производство.

«Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность — это наша безопасность. Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших беспилотных летательных аппаратов и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, в которых она нуждается на долгосрочную перспективу», — приводит правительство слова Сунака.

Ожидается, что во время своего визита в Киев британский премьер-министр также встретится с сотрудниками экстренных служб Украины и объявит о выделении еще £18 млн гуманитарной помощи в дополнение к уже предоставленным почти £340 млн.

Страны G7 сформулировали долгосрочные гарантии безопасности для Украины в июле 2023 года в обмен на обязательство Киева по проведению ряда внутренних реформ. В частности, западные государства пообещали оказать помощь в развитии военно-промышленного комплекса, разведданных и киберзащите. Украина, в свою очередь, должна осуществить реформы в правоохранительных органах, судебной системе, корпоративном управлении, экономике, секторе безопасности и государственном управлении, а также бороться с коррупцией и уважать права человека и свободу СМИ.

Москва назвала опасным предоставление G7 гарантий безопасности Украине, так как союзники в этом случае, по мнению Кремля, игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России.

Россия также осуждает военную помощь Украине со стороны западных стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это лишь затянет конфликт, но не помешает России достигнуть поставленных целей.



Ранее Путин говорил, что поставки вооружений не помогли Украине добиться успеха в ходе контрнаступления, которое ВСУ начали летом 2023 года. «Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — заявил российский президент.