The Jerusalem Post сообщила об атаке на посольство США в Ираке

Посольство США в Ираке подверглось атаке после того, как Вашингтон и Лондон нанесли удары по объектам в Йемене. В ответ военные Йемена запустили ракеты. Байден подтвердил удары и пообещал при необходимости принять дальнейшие меры

Посольство США в Багдаде (Фото: Getty Images)

Посольство США в столице Ирака — Багдаде — подверглось атаке после ударов западной коалиции по Йемену, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, взрыв в американском диппредставительстве произошел «через полчаса» после сообщений о том, что США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже представитель Пентагона опроверг «РИА Новости» сообщения об атаках на посольство США в Ираке. «Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства», — заявил представитель министерства обороны США.

Взрывы прозвучали в нескольких городах Йемена — в Сане, Ходейде, Сааде, Дхамаре и Таизе. Атакам подверглись около десяти объектов в Йемене, среди них производственные центры и арсеналы, рассказал Sky News Arabia собеседник в Пентагоне. CNN передавал, что для нанесения ударов по Йемену Вашингтон использовал бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк». Reuters писал, что помимо авиации США задействовали также подводные лодки.

Позже президент США Джо Байден объявил об ударах по Йемену и пообещал «без колебаний при необходимости принять дальнейшие меры по защите людей и свободному потоку международной торговли».

В начале января США вместе с союзниками сделали последнее предупреждение йеменским хуситам в связи с их регулярными нападениями на грузовые корабли в Красном море.

В ответ на авиаудары Запада вооруженные силы Йемена начали массовый запуск ракет класса «земля-земля», сообщил Al Mayadeen. Накануне, 11 января, «Исламское сопротивление в Ираке» («головная организация», объединяющая несколько действующих на Ближнем Востоке группировок, которые поддерживает Иран) заявило, что если Йемен подвергнется нападению, «мы нападем на американскую базу всем, что в наших силах».

Последний раз американское посольство в Багдаде попадало под обстрел 8 декабря 2023 года, сообщали CNN и Associated Press со ссылкой на официальные лица США и Ирака. Пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Спустя несколько часов после этого базы США подверглись еще трем атакам — один раз в Сирии и дважды в Ираке.