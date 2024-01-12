 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

The Jerusalem Post сообщила об атаке на посольство США в Ираке

The Jerusalem Post: посольство США в Багдаде подверглось атаке
Посольство США в Ираке подверглось атаке после того, как Вашингтон и Лондон нанесли удары по объектам в Йемене. В ответ военные Йемена запустили ракеты. Байден подтвердил удары и пообещал при необходимости принять дальнейшие меры
Посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде (Фото: Getty Images)

Посольство США в столице Ирака — Багдаде — подверглось атаке после ударов западной коалиции по Йемену, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, взрыв в американском диппредставительстве произошел «через полчаса» после сообщений о том, что США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже представитель Пентагона опроверг «РИА Новости» сообщения об атаках на посольство США в Ираке. «Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства», — заявил представитель министерства обороны США.

Взрывы прозвучали в нескольких городах Йемена — в Сане, Ходейде, Сааде, Дхамаре и Таизе. Атакам подверглись около десяти объектов в Йемене, среди них производственные центры и арсеналы, рассказал Sky News Arabia собеседник в Пентагоне. CNN передавал, что для нанесения ударов по Йемену Вашингтон использовал бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк». Reuters писал, что помимо авиации США задействовали также подводные лодки.

Позже президент США Джо Байден объявил об ударах по Йемену и пообещал «без колебаний при необходимости принять дальнейшие меры по защите людей и свободному потоку международной торговли».

В начале января США вместе с союзниками сделали последнее предупреждение йеменским хуситам в связи с их регулярными нападениями на грузовые корабли в Красном море.

Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену
Политика
Джо Байден

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В ответ на авиаудары Запада вооруженные силы Йемена начали массовый запуск ракет класса «земля-земля», сообщил Al Mayadeen. Накануне, 11 января, «Исламское сопротивление в Ираке» («головная организация», объединяющая несколько действующих на Ближнем Востоке группировок, которые поддерживает Иран) заявило, что если Йемен подвергнется нападению, «мы нападем на американскую базу всем, что в наших силах».

Последний раз американское посольство в Багдаде попадало под обстрел 8 декабря 2023 года, сообщали CNN и Associated Press со ссылкой на официальные лица США и Ирака. Пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Спустя несколько часов после этого базы США подверглись еще трем атакам — один раз в Сирии и дважды в Ираке.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Посольство США Ирак Йемен хуситы Багдад
Материалы по теме
США и Британия нанесли удары по Йемену
Политика
После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет
Политика
США запустили по Йемену ракеты «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
Хуситы пообещали атаковать военные базы США при увеличении ударов Политика, 04:54
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену Политика, 04:41
The Jerusalem Post сообщила об атаке на посольство США в Ираке Политика, 04:06
Великобритания заявила, что нанесла удары по Йемену в порядке самообороны Политика, 04:05
Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену Политика, 03:44
Пентагон назвал число атак по базам США в Сирии и Ираке Политика, 03:26
США запустили по Йемену ракеты «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида» Политика, 03:11
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет Политика, 02:57
Россия денонсировала соглашение об автомобильном сообщении с Украиной Политика, 02:52
США и Британия нанесли удары по Йемену Политика, 02:40
Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада Политика, 02:16
«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании Спорт, 02:04
Завод Tesla временно прекратит работу на фоне ситуации в Красном море Бизнес, 01:59
В Москве наркоторговец угнал машину таможенников по пути на допрос Общество, 00:57