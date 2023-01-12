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Экс-посол США заявил о недоверии к слухам о здоровье Путина

Экс-посол США в России Салливан заявил о недоверии к слухам о здоровье Путина
Джон Салливан рассказал, что во время его личных встреч с российским президентом тот был в отличной форме. Причин сомневаться в его здоровье нет, считает он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Бывший посол США в России Джон Салливан в интервью The Foreign Policy заявил, что не считает сообщения о нездоровье Владимира Путина достоверными. По его словам, ошибки в оценке здоровья лидеров государств нередки для американской разведки.

Салливан рассказал, что во время его личных встреч с российским президентом в 2021 году никаких проблем со здоровьем у того не было заметно. «Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно. У него были ясные глаза. По сравнению с людьми, которые были рядом с ним, он выглядел великолепно», — сказал Салливан.

В 2022 году, по словам Салливана, у него уже не было возможности увидеть Путина вблизи. Однако все изменения во внешности президента он относит к последствиям стресса, а не к проблемам со здоровьем. «Черт, даже мой внешний вид изменился из-за стресса в Москве. Я считаю, что он находится в состоянии сильного стресса, что неудивительно. У меня нет оснований полагать, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем», — пояснил дипломат.

Салливан заметил, что американские разведывательные службы уже не раз ошибались в диагнозах о здоровье мировых лидеров. «Я был связан с администрацией Буша в августе 2006 года, когда разведывательное сообщество считало, что Фиделю Кастро осталось жить три месяца. Аналогичная ошибка была с аятоллой Хомейни в Иране», — сказал он.

В мае глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 назвал слухами сообщения об ухудшившемся здоровье президента России. «Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Лавров, отметив, что Путин ежедневно появляется на публике.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 декабря, комментируя сокращение личного общения Путина с журналистами, объяснил это коронавирусными ограничениями. «Это, конечно, все с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности. Потому что, конечно, в таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности», — подчеркнул он.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Джон Салливан Владимир Путин Фидель Кастро Хомейни
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