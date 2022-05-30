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Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина

Вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями президента России Путина, вряд ли увидят у него признаки недомогания, подчеркнул глава МИД Лавров

Сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Министр, отвечая на вопрос журналиста о состоянии здоровья Путина, указал на то, что российский лидер ежедневно появляется на публике и что каждый может наблюдать за ним на экранах, слушать его выступления.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи», — подчеркнул он.

Лавров назвал «бредятиной» сообщения о состоянии здоровья Шойгу
Политика
Сергей Шойгу

В конце марта Лавров также опроверг информацию о проблемах со здоровьем у министра обороны России Сергея Шойгу, назвав подобные сообщения «бредятиной» и «откровенной ложью».

«Все живы, все здоровы, и все работают <...> регулярно это можно видеть на экранах телевизора, в соцсетях, все правительство работает, вся администрация работает», — подчеркнул министр иностранных дел.

На тот момент Шойгу не появлялся на публике после совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, которое состоялось 11 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отсутствии публичных появлений министра отвечал, что «сейчас не совсем время для медийной активности», так как «у министра обороны сейчас много забот», напоминая о спецоперации на Украине.

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