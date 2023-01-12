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Отказавшемуся от участия в спецоперации ефрейтору дали пять лет колонии

Суд в Башкирии дал отказавшемуся от участия в спецоперации ефрейтору пять лет колонии
По данным суда, в мае 2022 года 24-летний ефрейтор Марсель Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции на Украине, не явился к месту службы, в сентябре его задержала полиция
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, который отказался проходить военную службу и участвовать в спецоперации на Украине, к пяти годам лишения свободы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов Башкирии.

«Суд признал Кандарова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 (неявка в срок без уважительных причин на военную службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации) Уголовного кодекса, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Кандаров в мае 2022 года, «не желая принимать участие в специальной военной операции», не явился к месту службы. В сентябре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В сентябре Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс, в которых периоды мобилизации, военного положения и военного времени стали отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. В частности ужесточились наказания по ст. 337: самовольный уход от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы (в иных обстоятельствах — до одного года); от десяти дней до одного месяца — до семи лет против трех; свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии против пяти лет. Как пояснял адвокат Александр Передрук, ответственность по ст. 337 УК может наступить только тогда, когда человек прошел медицинское освидетельствование и уже стал проходить сборы.

В декабре прошлого года за отказ от участия в боевых действиях на Украине был осужден военнослужащий с Камчатки Алексей Бреусов, его приговорили к году и восьми месяцам заключения в колонии-поселении. По данным суда, Бреусов в начале октября, «осознавая объявленную в РФ мобилизацию» и не желая участвовать в военных действиях, отказался прибыть в зону спецоперации. Своим отказом, указали в пресс-службе суда, он нарушил устав внутренней службы и дисциплинарный устав вооруженных сил.

Дело против Бреусова завели по ч. 2.1 ст. 332 УК (отказ от участия в военных или боевых действиях), предельная мера наказания — лишение свободы на срок до трех лет. Военнослужащий подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

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Башкирия лишение свободы Военная операция на Украине
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