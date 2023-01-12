«Ведомости» узнали о плане властей выдвинуть на выборах участников СВО

Источники газеты в АП и «Единой России» сообщили, что власти намерены выдвинуть на ближайших выборах бывших участников спецоперации и добровольцев, «поскольку в обществе на это есть запрос». Об этом же заявили в ЛДПР и КПРФ

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Бывших участников спецоперации на Украине, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 года — как в органы законодательной, так и исполнительной власти. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к администрации президента (АП), а также подтвердили в трех партиях.

Региональные выборы в этом году пройдут 10 сентября. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять — на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний, напоминает газета. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых субъектах России.

Как рассказал один из источников «Ведомостей», АП и «Единая Россия» рассматривают возможность встроить в избирательные кампании кандидатов в депутаты военных, добровольцев и волонтеров, если у них будет такое желание. «Это всем выгодно — иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос», — указал он.

Близкий к Госдуме собеседник издания уточнил, что «не случайно» часть депутатов поехала в зону спецоперации в качестве добровольцев. По его словам, после этой поездки они смогут вернуться в качестве «ветеранов» и вступить в кампанию в этом публичном статусе. У «Единой России» уже есть резерв из людей, которые пошли добровольцами в зону боевых действий или работают там волонтерами, подтвердил «Ведомостям» источник в партии.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил газете, что сейчас в боевых действиях в качестве добровольцев участвует около 400 членов партии, еще 13 человек погибло. «Поэтому, конечно, если во время кампании они будут не на линии фронта, то мы их будем рассматривать как кандидатов для участия в выборах. Если же это будут не члены партии, но те, кто разделяет наши идеи и готовы строить социализм, то их тоже», — пояснил депутат.

В «Справедливой России» и ЛДПР также намерены выдвигать в качестве кандидатов на выборах участников спецоперации, подтвердили «Ведомостям» первый замруководителя фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.

Согласно ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» депутатам и сенаторам на время мобилизационных предприятий предоставляется отсрочка. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Госдума поддержит тех депутатов, у которых «есть навыки и необходимые знания» для участия в СВО, если они решат служить. «Никакой брони у депутатов нет», — подчеркнул он.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу тогда сообщил, что в ее рамках планируют призвать 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат перед отправкой в зону спецоперации. 28 октября министр доложил Путину, что задание по призыву выполнено, а оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено.

Ранее 21 декабря Шойгу предложил увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 млн. Как позже пояснил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, нарастить численность российских Вооруженных сил, вероятно, удастся к 2025 году.