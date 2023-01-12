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Bloomberg сообщил о замерзающих из-за мороза военных дронах на Украине

Bloomberg: морозы привели к замерзанию военных дронов на Украине
Морозы принесли большие трудности для обеих сторон в зоне военной операции, тяжелее стало не только людям, но и технике, пишет Bloomberg со ссылкой на военных экспертов
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В последние дни на востоке Украины установилась морозная погода, почва достаточно промерзла, чтобы выдерживать тяжелую технику, но ожидаемых с обеих сторон наступлений может не произойти ни сейчас, ни во время более продолжительного периода похолодания, пишет Bloomberg.

Морозы принесли с собой много трудностей, отмечает агентство. В частности, замерзшие батареи для беспилотных летательных аппаратов и радиостанций приходится перезаряжать в два раза чаще, плохая видимость приводит к непригодности беспилотных летательных аппаратов для разведки и наведения артиллерии.

Потребность в точности, обеспечиваемой беспилотниками, «иногда заставляет замолчать орудия вдоль фронта», — говорится в статье.

Возможность использования колесных и гусеничных машин после замерзания почвы важны, но это лишь один из многих факторов, которые командиры должны учитывать, прежде чем рисковать новым крупным наступлением: «Человеческий фактор гораздо важнее, чем транспортные средства», — приводит агентство слова бывшего офицера британской пехоты Эда Арнольда из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute. По его словам, в морозную погоду «могут быть подорваны и моральный дух, и мобильность, и логистика».

«Даже пешие группы, которые обычно могут преодолевать 15-20 км в день, внезапно могут пройти только пять, потому что люди сжигают больше калорий, им нужно нести больше еды и они просто не могут сделать столько в сложных условиях», — предупреждает Арнольд.

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«Человеческий фактор гораздо важнее, чем транспортные средства», — приводит агентство слова бывшего офицера британской пехоты Эда Арнольда из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute. По его словам, в морозную погоду могут быть подорваны и моральный дух, и мобильность, и логистика.

«Даже пешие группы, которые обычно могут преодолевать 15-20 км в день, внезапно могут пройти только пять, потому что люди сжигают больше калорий, им нужно нести больше еды и они просто не могут сделать столько в сложных условиях», — предупреждает Арнольд.

По его словам, очень низкие температуры также могут помогать обороняющимся войскам, которые пользуются эффективной логистикой, позволяя им поддерживать тепло и запасаться продовольствием на передовых позициях.

Еще одна опасность кроется в возможности внезапной оттепели, когда почва снова станет непроходимой, оставив наступающие войска без поддержки, поскольку колесные транспортные средства снова будут застревать. Гусеничные транспортные средства, такие как танки, все еще смогут работать, но и они встанут, если к ним не смогут проехать топливозаправщики.

Солдаты в таком случае останутся без еды, а артиллерия — без боеприпасов или возможности быстро сменить позицию после стрельбы, чтобы уклониться от контрбатарейного огня.

В январе самые тяжелые бои в зоне СВО шли в районе Артемовская (Бахмута) и Соледара. 11 января Минобороны России сообщило, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар с двух сторон — севера и юга. Накануне основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара. «В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — сказал он.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Украина морозы беспилотники Военная операция на Украине
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