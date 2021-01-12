Демократы затеяли второй импичмент Трампа. Как они хотят это сделать

Демократы оказывают давление на членов администрации Дональда Трампа, чтобы те сместили его с должности до окончания президентского срока 20 января. Насколько это возможно и какие еще варианты есть у демократов — разбирался РБК

Нэнси Пелоси (Фото: Ting Shen / Global Look Press)

Две инициативы демократов по смещению Трампа

Ведущие политики Демократической партии в палате представителей конгресса США обнародовали проект резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Полномочия республиканца истекают 20 января — в день инаугурации победившего на выборах в ноябре демократа Джо Байдена, однако политики в конгрессе считают необходимым сместить Трампа до этого срока. По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса. Резолюция была внесена в палату представителей. Раздел 3 14-й поправки к Конституции США запрещает лицу, участвовавшему «в восстании или мятеже», занимать какой-либо пост в США, что и является основанием для импичмента, указано в опубликованной резолюции.

При этом спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что импичмент — это крайняя мера, и демократы надеются, что Трамп будет смещен с поста в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Согласно ей, действующий президент может быть отстранен от должности по решению вице-президента и большинства ключевых должностей в администрации. Они должны будут постановить, что Трамп не может продолжать выполнять свои обязанности. В кабинет помимо главы государства и вице-президента Майка Пенса входит еще 15 представителей исполнительной власти, включая госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина. По словам Пелоси, она собирается внести резолюцию c призывом к Пенсу отстранить президента по 25-й статье в ближайшее время. Впрочем, сам Пенс не собирается ставить вопрос о смещении Трампа, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении вице-президента

Если Пенс не созовет кабинет, чтобы сместить Трампа с должности, то демократы будут добиваться импичмента президента на основании представленной в понедельник резолюции об импичменте, которая может быть вынесена на рассмотрение в среду.

Как обычно проходит импичмент