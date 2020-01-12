Афганские военные сообщили об уничтожении одного из лидеров «Талибана»

По данным Минобороны, боевик руководил отрядами, действующими на северо-востоке страны. Он был гражданином Пакистана

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ВВС Афганистана ликвидировали одного из лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в России), чьи отряды действовали на северо-востоке страны. Об этом сообщает агентство Tolo News со ссылкой на Минобороны Афганистана.

По данным военных, речь идет о боевике по имени Махибулла, гражданине Пакистана. Он был уничтожен в результате авиаудара в провинции Кундуз во время передвижения в уезде Имам-Саиб. Других подробностей операции военное ведомство не приводит. Представители движения пока не подтвердили эту информацию.

В начале декабря 2019 года в национальной армии Афганистана сообщили о ликвидации еще одного командира «Талибана». Он был убит при столкновении с правительственными войсками в провинции Джаузджан на севере страны, вместе с ним ликвидировали еще пять боевиков.

Осенью 2019 года представители властей США, Афганистана и лидеры «Талибана» собирались провести переговоры о немедленном выводе из Афганистана 5 тыс. американских военных. Оставшиеся 9 тыс. должны были покинуть страну в течение следующих двух лет. Переговоры были прерваны по инициативе президента США Дональда Трампа после теракта в Кабуле 5 сентября, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военный. Ответственность за инцидент взял на себя «Талибан».