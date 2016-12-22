Суд в США заблокировал решение Трампа по программе защиты детей-нелегалов

Федеральный судья в Сан-Франциско временно заблокировал решение президента США Дональда Трампа о прекращении программы защиты детей нелегальных мигрантов Deffered Action for Childhood Arrivals (DACA). Об этом сообщает Los Angeles Times.

В своем постановлении окружной судья Уильям Элсап удовлетворил просьбу властей штата Калифорния и других штатов о переносе сроков прекращения программы DACA до начала слушаний в суде. «DACA была и остается законным осуществлением полномочий сотрудников иммиграционной службы», — отметил Элсап. Он сообщил, что решение отказаться от программы было основано на неправильном прочтении законов, поэтому оно должно быть отложено.

По мнению судьи, участники программы DACA пострадают в случае ее завершения. «Этот шаг оторвет допущенных к работе сотрудников от экономики нашей страны и нанесет ущерб им и их семьям, не говоря уже о прекращении уплаты налогов», — добавил судья.