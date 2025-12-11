Axios узнал, что США ввели санкции против племянников Мадуро
США ввели санкции против трех племянников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, близкого к правительству бизнесмена, а также шести компаний, занимающихся поставками венесуэльской нефти. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.
О вводе санкций решении объявит министр финансов Скотт Бессент. «Николас Мадуро и его преступные сообщники в Венесуэле наводняют Соединенные Штаты наркотиками, которые отравляют американский народ», — сказано в заявлении Бессента, Axios получил текст документа.
Материал дополняется.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру