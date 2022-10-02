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США и Венесуэла провели обмен заключенными

Венесуэла освободила семерых граждан США в обмен на родственников Мадуро
Венесуэла освободила пятерых сотрудников американской компании Citgo Petroleum, ветерана морской пехоты США и еще одного американского гражданина в обмен на двух племянников первой леди Венесуэлы Силии Флорес
Фото: RAYNER PENA / EPA / ТАСС
Фото: RAYNER PENA / EPA / ТАСС

Венесуэла освободила семерых американских граждан, в том числе пятерых руководителей нефтяной компании, в обмен на двух родственников венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США.

В обмен были включены руководители американской компании Citgo Petroleum, удерживаемые в течение нескольких лет, а также ветеран морской пехоты США Мэтью Хит и еще один гражданин США по имени Осман Хан. Их обменяли на двух племянников жены Мадуро, которые были арестованы в 2015 году.

Президент Джо Байден заявил, что «несправедливо задержанные» американцы вскоре воссоединятся со своими родственниками.

«Сегодня мы празднуем, что семь семей воссоединятся. Всем семьям, которые все еще страдают и разлучены со своими близкими, которые незаконно задержаны, знайте, что мы по-прежнему стремимся обеспечить их освобождение», — сказал он.

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В Citgo Petroleum приветствовали сообщения об освобождении своих сотрудников, которых в 2017 году задержали венесуэльские власти и признали их виновными «без надлежащей правовой процедуры».

«Мы приветствуем известие об освобождении оставшихся пяти [сотрудников] и благодарны лидерам в Вашингтоне, которые помогли добиться их освобождения», — говорится в сообщении компании в Twitter.

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По словам американского чиновника, обмен заключенными произошел в аэропорту третьей страны спустя месяцы секретных переговоров с правительством Мадуро. Он не уточнил, о какой стране идет речь.

Правительство Венесуэлы отметило, что в результате переговоров, которые начались в марте, были освобождены двое венесуэльцев, «несправедливо удерживаемых в Соединенных Штатах», а также группа граждан США, которые были освобождены по «гуманитарным соображениям».

Среди пяти сотрудников Citgo Petroleum, которые были задержаны в Венесуэле в 2017 году, были Томеу Ваделл, Хосе Луис Нзамбрано, Алирио Замбрано, Хорхе Толедо и Хосе Перейра. В 2020 году их приговорили к тюремному заключению на срок от восьми до 13 лет, признав их виновными в растрате, отмывании денег и заговоре.

Взамен США освободили двух племянников первой леди Венесуэлы Силии Флорес — Эфраима Антонио Кампо Флореса и Франсиско Флореса де Фрейтаса. Их арестовали в 2015 году по обвинению в попытке переправить в штаты 800 кг кокаина из Гондураса.

Венесуэла освободила двух заключенных граждан США в марте после визита в Каракас делегации США, напомнил Reuters.

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