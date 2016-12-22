В США приговорили родственников Мадуро к 18 годам тюрьмы за наркоторговлю

В США суд вынес приговор двум племянникам жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняемым в наркоторговле. Они были признаны виновными и получили по 18 лет лишения свободы, сообщает Reuters.
Приговор был вынесен в федеральном суде Манхэттена. Подсудимыми являлись Франки-Франциско Флореса де Фрейтаса и Эфрейна Антонио Кампо Флореса — племянники первой леди Венесуэлы, Силии Флорес. Оба они были задержаны на Гаити в ноябре 2015 года. В ноябре 2016 года они были признаны виновными судом присяжных. По версии следствия, они были организаторами поставки крупной партии кокаина в США. Размер партии наркотиков составлял порядка 800 кг. Выручка от сделки должна была составить порядка $20 млн.
Следователи полагают, что торговля наркотиками, которую вели племянники первой леди Венесуэлы, была связана с политической деятельностью самого Мадуро. Деньги, заработанные на экспорте кокаина, должны были пойти на укрепление позиций семьи Мадуро в стране, где уже несколько лет продолжаются протесты против его правления.
Прокуроры требовали для родственников Мадуро 30 лет заключения, однако судья смягчил приговор в связи с тем, что подсудимые ранее не были замечены в криминальной деятельности.