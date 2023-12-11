Первый канал нашел замену Максиму Галкину на детское шоу

Последний на сегодня выпуск телепередачи «Лучше всех!» вышел на Первом канале в январе 2022 года, но осенью создатели объявили о наборе участников. Новой ведущей будет Жанна Бадоева, известная по «Орлу и решке»

Жанна Бадоева (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Жанна Бадоева будет вести детское шоу «Лучше всех!» на Первом канале, сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Ранее ведущим передачи был Максим Галкин, которого Минюст признал иноагентом. Последний на сегодняшний день выпуск «Лучше всех!» вышел в январе 2022 года. Осенью 2023-го Первый канал разместил на странице шоу во «ВКонтакте» объявление о поиске участников. «Это будет новый сезон! Вы можете первыми попасть на съемки и познакомиться с новым ведущим шоу», — говорилось в публикации.

Бадоева вела программу «Орел и решка» с первого по третий сезоны (в первом сезоне соведущим Бадоевой был ее бывший муж Алан Бадоев). Она также принимала участие в съемках юбилейного десятого сезона. С февраля 2019 года она ведет на Первом канале телепрограмму о путешествиях «Жизнь других».

В начале 2019 года Бадоева рассказала, что отказалась от украинского гражданства и обладает только итальянским паспортом. Ее муж — итальянский бизнесмен, уроженец Львова Василий Мельничин.

Максим Галкин после начала военной операции на Украине выступил против боевых действий, в марте уехал в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. С апреля 2022 года возобновил активную гастрольную деятельность за рубежом. В сентябре 2022 года Минюст признал Галкина иноагентом. Шоумен пытался оспорить статус в суде, однако ему отказали в исключении из реестра.