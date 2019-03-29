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Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Бывшая ведущая телепередачи «Орел и Решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства. Об этом она рассказала в эфире передачи «А поговорить?» на YouTube.

По ее словам, в настоящий момент у нее итальянское гражданство, а от украинского она отказалась. Бадоева пояснила, что живет в Италии с 2015 года, с тех пор как вышла замуж за итальянского бизнесмена, уроженца Львова Василия Мельничина.

Бадоева вела телепередачу «Орел и решка» вместе с Аланом Бадоевым, который в то время был ее мужем, с момента запуска программы на телеканале «Интер» в 2011 году. В 2012 году, после третьего сезона, Бадоева покинула проект, но позднее принимала участие в юбилейном десятом сезоне.

С февраля 2019 года она ведет телепрограмму о путешествиях «Жизнь других», которая выходит на российском «Первом канале».

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Теги: Украина, гражданство, телеведущая
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