Милей после инаугурации исполнил отрывок из песни рок-группы

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После инаугурации новый президент Аргентины Хавьер Милей исполнил отрывок из песни Panic Show группы La Renga. В тексте есть слова: «Я — лев. <...> Я король, и я разорву тебя на части». Этот отрывок и пропел Милей, а песню подхватила публика. Политик не в первый раз обращается к песням в своих выступлениях: во время своей предвыборной кампании он неоднократно исполнял отрывки из рок-композиций. Reuters писал, что новый президент Аргентины ранее был рок-музыкантом.