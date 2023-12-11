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Политика ,  
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Милей после инаугурации исполнил отрывок из песни рок-группы

Милей исполнил рок-композицию после инаугурации

Милей после инаугурации исполнил отрывок из песни рок-группы
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После инаугурации новый президент Аргентины Хавьер Милей исполнил отрывок из песни Panic Show группы La Renga. В тексте есть слова: «Я — лев. <...> Я король, и я разорву тебя на части». Этот отрывок и пропел Милей, а песню подхватила публика. Политик не в первый раз обращается к песням в своих выступлениях: во время своей предвыборной кампании он неоднократно исполнял отрывки из рок-композиций. Reuters писал, что новый президент Аргентины ранее был рок-музыкантом.

Теги
Аргентина инаугурация Хавьер Милей

Пространство выбора

Быстрое заселение

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