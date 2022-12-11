Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Кадыров пригрозил отправить на СВО участников драки с сотрудником ГИБДД Общество, 21:36
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 21:16
Власти Калужской области проверят информацию о пытках заключенных в ИК-4 Политика, 21:12
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 20:50
«Конец мечты» Роналду. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 20:43
В США арестовали ливийца по обвинению во взрыве самолета над Шотландией Политика, 20:35
Спецпосланник Байдена рассказал о поведении Грайнер во время полета в США Спорт, 20:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Немецкие аналитики сообщили о закупках Европой СПГ у России Экономика, 20:17
Турция окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления «тяжелой зимы» Политика, 20:09
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:44
Турция обязала иностранные ВМС получать разрешение на применение авиации Политика, 19:38
Президент Финляндии высказался за продолжение сотрудничества с Россией Политика, 19:28
Роналду фразой «мечта умерла» впервые прокомментировал вылет с ЧМ Спорт, 19:28
США заявили, что не подталкивают Украину к операциям внутри России Политика, 19:13
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Власти Калужской области проверят информацию о пытках заключенных в ИК-4

Власти Калужской области проверят информацию о пытках заключенных в колонии ИК-4
Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал переданные ему фото и видео с пытками из калужской колонии ИК-4. Глава региона Владислав Шапша пообещал провести проверку
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти Калужской области проведут проверку информации о пытках заключенных в калужской колонии ИК-4, сообщил изданию «Подъем» глава региона Владислав Шапша.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net (его сайт заблокирован Роскомнадзором по решению суда) Владимир Осечкин (в 2020-м был объявлен МВД в розыск) опубликовал переданные ему фото и видео из ИК-4. По его словам, заключенных избивали за критику участия в спецоперации на Украине и требовали отказаться от «воровских» традиций.

«Информация периодически поступает из различных источников, и всегда эта информация проверяется и специалистами федеральных служб, и нашим уполномоченным по защите прав человека Юрием Зельниковым. Он всегда выезжает вместе с представителем прокуратуры по любой информации такого рода, которая появляется. Поэтому обязательно съездит, проверит», — заявил Шапша.

РБК направил запрос в УФСИН по Калужской области.

В конце 2021 года Gulagu.net опубликовал видеозаписи из архива Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с кадрами пыток и изнасилований заключенных в нескольких регионах страны. На фоне публикаций президент России Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. Позже президент подписал закон об ужесточении наказания за пытки.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, за пытки, которые нанесли тяжкий вред здоровью или смерть, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы (ранее — до 12 лет) и запрет занимать определенные должности на срок до 20 лет, следует из документа. Законом также уточняется определение пыток. Под ними теперь понимаются не только действия должностных лиц, которыми «умышленно причиняется сильная боль или страдание», но и бездействие, т.е. наказывать будут за пытки, которые происходят «по их подстрекательству или с их ведома или молчаливого согласия».

Читайте на РБК Pro
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год «Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов «1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки

Адвокат, бывший сенатор Константин Добрынин в разговоре с РБК выражал мнение, что уточнение понятия «пытка» и ужесточение наказания не приведет к прекращению пыток. Основной проблемой он назвал «демонстративную безнаказанность действий правоохранительных органов» и «внутреннее безразличное отношение правоохранителей» к фактам пыток.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Любовь Порываева
пытки Заключенные Калужская область
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Глава Минюста призвал менять ментальность для борьбы с пытками в колониях
Общество
Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пытками в колониях
Политика
Адвокат сообщил об уголовном деле из-за пыток в колонии в Угличе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter