Власти Калужской области проверят информацию о пытках заключенных в ИК-4

Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал переданные ему фото и видео с пытками из калужской колонии ИК-4. Глава региона Владислав Шапша пообещал провести проверку

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти Калужской области проведут проверку информации о пытках заключенных в калужской колонии ИК-4, сообщил изданию «Подъем» глава региона Владислав Шапша.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net (его сайт заблокирован Роскомнадзором по решению суда) Владимир Осечкин (в 2020-м был объявлен МВД в розыск) опубликовал переданные ему фото и видео из ИК-4. По его словам, заключенных избивали за критику участия в спецоперации на Украине и требовали отказаться от «воровских» традиций.

«Информация периодически поступает из различных источников, и всегда эта информация проверяется и специалистами федеральных служб, и нашим уполномоченным по защите прав человека Юрием Зельниковым. Он всегда выезжает вместе с представителем прокуратуры по любой информации такого рода, которая появляется. Поэтому обязательно съездит, проверит», — заявил Шапша.

РБК направил запрос в УФСИН по Калужской области.

В конце 2021 года Gulagu.net опубликовал видеозаписи из архива Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с кадрами пыток и изнасилований заключенных в нескольких регионах страны. На фоне публикаций президент России Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. Позже президент подписал закон об ужесточении наказания за пытки.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, за пытки, которые нанесли тяжкий вред здоровью или смерть, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы (ранее — до 12 лет) и запрет занимать определенные должности на срок до 20 лет, следует из документа. Законом также уточняется определение пыток. Под ними теперь понимаются не только действия должностных лиц, которыми «умышленно причиняется сильная боль или страдание», но и бездействие, т.е. наказывать будут за пытки, которые происходят «по их подстрекательству или с их ведома или молчаливого согласия».

Адвокат, бывший сенатор Константин Добрынин в разговоре с РБК выражал мнение, что уточнение понятия «пытка» и ужесточение наказания не приведет к прекращению пыток. Основной проблемой он назвал «демонстративную безнаказанность действий правоохранительных органов» и «внутреннее безразличное отношение правоохранителей» к фактам пыток.