Пушилин уволил главу Дебальцево после критики состояния пунктов обогрева

В начале декабря Пушилин попросил главу Дебальцево Захаревича исправить проблемы на пунктах обогрева. Захаревич после этого провел их инспекцию, пункт перенесли в другое здание

Игорь Захаревич (Фото: i.zakharevich / VK)

Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом освободил от должности главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича, соответствующий документ размещен на сайте Пушилина.

3 декабря врио главы республики указывал на нарушения, в том числе антисанитарию, в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и потребовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.

На сайте администрации Дебальцево в сообщении от 6 декабря говорится, что Захаревич провел инспекцию пунктов обогрева Светлодарска. Пункт решили переместить в другое место, так как «подобранное администрацией Светлодарска помещение не соответствует требованиям и нормам».

Светлодарск находится примерно в 15 км от Дебальцево, которое расположено под Горловкой, приблизительно в 50 км от Донецка. Дебальцево находилось под контролем ДНР с 2015 года, а Светлодарск перешел под контроль республики в мае этого года, и поэтому его с соседним поселком Мироновским включили в зону ответственности властей Дебальцево, указывает Донецкое агентство новостей (ДАН).

В Светлодарске, писало ДАН, осенью отсутствовало централизованное энергоснабжение, и подачу электричества в городе должны были возобновить к концу ноября — началу декабря. Захаревич объяснял, что раньше энергия поступала в город от подстанции под Артемовском (украинское название — Бахмут), а когда Светлодарск перешел под контроль России, город отключили от сети. Его переключили на питание из Горловки, но там подстанция попала под обстрел.

Захаревич был главой администрации Дебальцево с июля 2019 года, следует из его биографии на сайте администрации. Ему 41 год, с 2014 года он занимал различные должности в структуре управления ДНР: в частности, был заместителем главы министерства угля и энергетики республики, советником по вопросам электроэнергетики и ЖКХ в министерстве транспорта. Кроме того, работал в районной и городской администрациях в Донецке, возглавлял ООО «Управгрупп» и был советником председателя профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности.