Пушилин уволил главу Дебальцево после критики состояния пунктов обогрева
Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом освободил от должности главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича, соответствующий документ размещен на сайте Пушилина.
3 декабря врио главы республики указывал на нарушения, в том числе антисанитарию, в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и потребовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.
На сайте администрации Дебальцево в сообщении от 6 декабря говорится, что Захаревич провел инспекцию пунктов обогрева Светлодарска. Пункт решили переместить в другое место, так как «подобранное администрацией Светлодарска помещение не соответствует требованиям и нормам».
Светлодарск находится примерно в 15 км от Дебальцево, которое расположено под Горловкой, приблизительно в 50 км от Донецка. Дебальцево находилось под контролем ДНР с 2015 года, а Светлодарск перешел под контроль республики в мае этого года, и поэтому его с соседним поселком Мироновским включили в зону ответственности властей Дебальцево, указывает Донецкое агентство новостей (ДАН).
В Светлодарске, писало ДАН, осенью отсутствовало централизованное энергоснабжение, и подачу электричества в городе должны были возобновить к концу ноября — началу декабря. Захаревич объяснял, что раньше энергия поступала в город от подстанции под Артемовском (украинское название — Бахмут), а когда Светлодарск перешел под контроль России, город отключили от сети. Его переключили на питание из Горловки, но там подстанция попала под обстрел.
Захаревич был главой администрации Дебальцево с июля 2019 года, следует из его биографии на сайте администрации. Ему 41 год, с 2014 года он занимал различные должности в структуре управления ДНР: в частности, был заместителем главы министерства угля и энергетики республики, советником по вопросам электроэнергетики и ЖКХ в министерстве транспорта. Кроме того, работал в районной и городской администрациях в Донецке, возглавлял ООО «Управгрупп» и был советником председателя профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности.