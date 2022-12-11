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Политика ,  
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Генсек ООН призвал превратить кризис в многостороннее сотрудничество

Генсек ООН Гутерриш: кризис в мире необходимо превратить в «многостороннее сотрудничество»
Гутерриш отметил, что момент кризиса, когда мир раздирают конфликты и напряжденность, необходимо превратить в «момент многосторонности»
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Конфликты и напряженность, существующие сейчас в мире, необходимо превратить в многостороннее сотрудничество. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам международной конференции «Диалог — гарантия мира», которое зачитал постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченк, передает ТАСС.

«В мире, израненном конфликтами и раздираемом напряженностью, принципы, лежащие в основе многостороннего сотрудничества, находятся под огромным напряжением. Нам необходимо превратить текущий момент кризиса в момент многосторонности», — говорится в его обращении генсека.

Международная конференция «Диалог — гарантия мира» проходит в Ашхабаде воскресенье в преддверии 27-й годовщины нейтрального статуса Туркмении. День нейтралитета республики отмечается ежегодно 12 декабря.

На фоне военной спецоперации на Украине, изменения климата, а также последствий пандемии COVID-19, в развитых и развивающихся странах наблюдается рекордный рост инфляции, а международные финансовые организации предупреждают о мировой рецессии в 2023 году.

Так, на фоне роста инфляции до 8,9% в июле Европейский центробанк повысил процентные ставки впервые за 11 лет, тем не менее уже в октябре инфляция выросла до 10,6%, а в ноябре несколько снизилась — до 10%. «Глобализация инфляции» усложняет контроль регуляторов за ростом цен, не следует недооценивать ее «стойкость», предупреждала член управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

Кроме этого, начале ноября ФРС США подняла ставку на 75 б.п. — до рекордных 3,75–4% годовых. Это стало шестым повышением ставки с начала года в ответ на рекордную за последнии 40 лет инфляцию в Штатах.

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В России на фоне спецоперации и западных санкций инфляция к концу года может достичь 12%%, утверждал в сентябре президент Владимир Путин. В то же время, по словам Путина, ко второму кварталу 2023 года Россия может выйти на целевые показатели инфляции в районе 4–6%.

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ООН мировой кризис Антониу Гутерриш сотрудничество Военная операция на Украине
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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