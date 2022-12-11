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Военная операция на Украине ,  
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Власти Одессы опровергли сообщения о призывах к эвакуации из города

После массовых отключений света 10 декабря власти призвали женщин с детьми и пожилых людей выехать из Одессы, «если имеется такая возможность». Позже сообщение удалили, а якобы призывы к эвакуации назвали «гибридной войной» России
Одесса, Украина
Одесса, Украина (Фото: Serhii Smolientsev / Reuters)

Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной администрации заявил, что никто из представителей властей региона не призывал жителей к эвакуации из региона. Ранее из-за ударов по энергетической инфраструктуре 10 декабря в Одессе и области без света остались более 1,5 млн человек.

«Внимание! Никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал», — сказано в сообщении на странице департамента в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Заявления об эвакуации там назвали «свободной интерпретацией» сообщения департамента и «элементом гибридной войны».

10 декабря большая часть Одессы и Одесской области после ударов по объектам энергетики осталась без электричества. Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что в Одесской области без света остались более 1,5 млн человек, а к линиям энергоснабжения подключены только объекты критической инфраструктуры.

В департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА после этого предупредили, что на восстановление энергоснабжения может уйти до двух-трех месяцев. Тогда же там призвали граждан с детьми и пожилых людей выехать из Одессы и области, «если имеется такая возможность», пишет «Страна». Позже это сообщение было удалено со страницы департамента в Facebook.

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Россия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин отмечал, что они стали ответом на теракт на Крымском мосту. В Кремле уточняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Власти Одессы опровергли сообщения о призывах к эвакуации из города
Власти Одессы опровергли сообщения о призывах к эвакуации из города

 

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Одесса эвакуация электричество Военная операция на Украине
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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