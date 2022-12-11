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Политика ,  
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Президент Кубы принял в Гаване делегацию американских конгрессменов

Президент Кубы сообщил, что принял в Гаване делегацию из Конгресса США
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель призвал конгрессменов из США положить конец мерам, которые наносят ущерб кубинскому народу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял в Гаване делегацию американских конгрессменов во главе с членом палаты представителей Джеймсом Макговерном. Об этом кубинский лидер сообщил в своем Twitter.

«Мы обсудили наши разногласия и вопросы, представляющие взаимный интерес. Было подтверждено общее стремление к улучшению двусторонних отношений. Я заявил о необходимости положить конец мерам, наносящим ущерб кубинскому народу», — написал он.

Потепление отношений между США и Кубой произошло в 2015 году, при президенте Бараке Обаме. Тогда Вашингтон восстановил дипломатические отношения Гаваной (они были разорваны в 1961 году, после социалистической революции) и смягчил ряд ограничений в сфере торговли, туризма и финансов. Обама также стал первым за 88 лет американским президентом, который посетил Кубу.

Позже Дональд Трамп, который стал американским лидером после Обамы, вновь ужесточил санкции, заявив о нарушении прав и свобод на Кубе. Дипломатические отношения и работа посольств были сохранены. При Джо Байдене политика американской администрации в отношении Гаваны вновь стала смягчаться: летом 2022 года Вашингтон отметил часть санкций, а также разрешил чартерные рейсы на остров.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Куба Мигель Диас-Канель Конгресс США Гавана
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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