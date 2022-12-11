Замглавы Европарламента отстранили от работы на фоне дела о коррупции

Еву Кайли и еще нескольких человек ранее задержали в Бельгии по делу о коррупции. Они брали взятки от одной из ближневосточных стран деньгами и подарками, считает следствие

Ева Кайли (Фото: Reuters)

Вице-президента Европейского парламента Еву Кайли отстранили от должности после ее задержания по делу о взятках, передает итальянское агентство ASNA по ссылкой на представителя Европарламента.

«В свете продолжающегося судебного расследования бельгийских властей президент [Европарламента Роберта] Метсола решила немедленно приостановить все полномочия, обязанности Евы Кайли в качестве вице-президента Европейского парламента», — сказал он.

Ева Кайли — депутат Европарламента от Греции с 2014 года. Вице-президентом, отвечающим за связи с Ближним Востоком, ее назначили в начале 2022 года.

Кайли ранее задержали в Бельгии по делу о взятках со стороны одной из стран Персидского залива, которая пыталась «повлиять на экономические и политические решения Европейского парламента». Телеканал France 24 указывал, что речь идет о Катаре, где сейчас проходит Чемпионат мира по футболу.

В квартире Кайли в Брюсселе прошли обыски. 9 декабря ее арестовали, передавало AFP со ссылкой на источник. По делу проходят еще четыре человека, писало издание Knack. Среди них итальянский социалист и бывший член Европарламента (с 2004 по 2019 год) Антонио Панцери. По данным прокуратуры Бельгии, фигуранты дела получали взятки деньгами или «дорогими подарками».