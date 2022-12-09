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Политика ,  
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Вице-президента Европарламента задержали по делу о взятках от Катара

Вице-президента Европарламента Еву Кайли задержали по делу о взятках со стороны Катара
По данным бельгийской прокуратуры, несколько сотрудников Европарламента получали взятки в виде крупных сумм денег и подарков от Катара, который пытался влиять на экономические и политические решения законодательного органа
Ева Кайли
Ева Кайли (Фото: Vladimir Rys / Getty Images)

Вице-президент Европейского парламента Ева Кайли задержана, сообщается AFP в Twitter и бельгийский портал Knack.

Как пишет Knack, Кайли задержали для допроса в рамках дела о взятках со стороны одной из стран Персидского залива, которая пыталась «повлиять на экономические и политические решения Европейского парламента», заявили в федеральной прокуратуре Бельгии. Knack, а также France24, пишут, что речь идет о Катаре, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу.

В доме Кайли в Брюсселе провели обыски, уточняет портал. Ранее 9 декабря France24 сообщил о задержании еще четырех человек в рамках этого дела. Как заявили в бельгийской прокуратуре, все они были либо гражданами Италии, либо родом оттуда. По данным ведомства, задержанные получали взятки деньгами или «дорогими подарками».

В числе задержанных, по данным телеканала, — итальянский социалист и бывший член Европарламента (с 2004 по 2019 годы). Бельгийская газета De Standaard пишет, что речь идет об Антонио Панцери, из его дома конфисковали €500 тыс. наличными, всего же в результате обысков у разных лиц были изъяты €600 тыс.

Кайли — депутат от Греции, она является одним из 14-ти вице-президентов законодательного органа и отвечает за связи с Ближним Востоком, уточняет De Standaard.

После того, как Катар в 2010-м получил право проведения чемпионата мира по футболу, неоднократно появлялись сообщения о том, что это произошло благодаря взяткам. В том же году The Sunday Times со ссылкой источник сообщила, что двое членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса, отданные в поддержку заявки Катара. Позднее информатор, экс-сотрудница оргкомитета «Катар-2022» Федра аль-Маджид, отказалась от своих обвинений, но затем призналась, что сделала это из-за опасений за собственную жизнь.

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В 2017-м The Daily Telegraph писала, что экс-президента Франции Николя Саркози прокуратура страны подозревала в продвижении заявки Катара на ЧМ за вознаграждение. Пять лет спустя экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил в интервью, что Саркози просил тогдашнего главу УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Мишеля Платини поддержать заявку Катара.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Европарламент Катар коррупция взятки
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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