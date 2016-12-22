Захарова объяснила включение России Госдепом США в список опасных стран

По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, власти США отговаривают американцев от поездок в Россию, чтобы иметь возможность и дальше врать им, пугая тем, чего на самом деле нет

Мария Захарова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Решение Госдепартамента США о включении России в число опасных для посещения американскими туристами стран (на одном уровне с Нигером, Пакистаном, Гондурасом, Венесуэлой, Ливаном и Турцией) объясняется тем, что власти пытаются скрыть от своих граждан, что «никакой ненависти или негативных эмоций» в России к ним никто не испытывает, заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«То, что Госдепартамент США отговаривает своих граждан от поездок в Россию, вполне логично: ведь если граждане США будут массово приезжать в Россию, то своими глазами смогут увидеть, что ничего из того, чем их обычно пугают американские официальные лица, нет и в помине», — пояснила она.

По словам Захаровой, после этого у Госдепартамента и «целого ряда сенаторов» уже не будет «никакой возможности» и дальше обманывать своих граждан относительно России.

«А именно на зажигании антагонизма простых людей друг к другу и построена вся русофобская кампания таких деятелей, как Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джон Маккейн и так далее. Примерно так же было и с Олимпиадой в Сочи: сначала в американских СМИ публиковали небылицы, а потом все приехали и увидели, что их обманывали», — считает представитель МИДа.

В опубликованном 10 января списке Госдепартамента Россия включена в группу стран, посещение которых власти США советуют отложить в связи с рисками терактов и агрессии со стороны местных жителей.

В тот же день Левада-центр опубликовал результаты опроса, из которых следует, что большинство россиян (68%) считают главным внешним врагом своей страны именно США.