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Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером
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Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером
Политика, 10 янв, 22:26
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Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером
Власти США разработали новые рекомендации для своих граждан, которые собираются посетить другие страны. Все государства отныне поделены на четыре группы. Россия попала в одну группу с Нигером, Чадом и Пакистаном
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Госдепартамент США в среду опубликовал на своем сайте новые рекомендации для американских граждан, которые собираются посетить ту или иную страну. Как объясняет внешнеполитическое ведомство, рекомендации помогут оценить риски предстоящих поездок.

Новые рекомендации представлены в виде интерактивной карты и отдельного списка стран. Так, Госдеп разделил все страны на четыре группы. В первую отнесены те государства, в которые, по мнению Вашингтона, можно ездить, соблюдая обычные меры предосторожности. В ней, в частности, оказались большинство стран Восточной Европы, Скандинавские страны, а также почти все бывшие республики СССР.

Во вторую попали страны, в которых, по мнению властей США, необходима повышенная осторожность. В эту группу попала Украина, в которой, по мнению Госдепа, следует опасаться преступности и беспорядков, а также страны Западной Европы из-за высокого риска терактов.

Россия попала в третью категорию, куда отнесены страны, поездки в которые Госдепартамент рекомендует пересмотреть. Что касается России, то здесь Вашингтон отмечает в качестве повышенных рисков терроризм и агрессию. Вместе с Россией в этой группу попали, в частности, Турция, Пакистан, Нигер, Чад, Нигерия.

К четвертую группу попали страны, куда власти США ездить не рекомендуют. В нее вошли Афганистан, Иран, Сирия, Ливия, Йемен, КНДР и ряд других.

Представитель Госдепартамента Мишель Бернье-Тот пояснила журналистам, что новая система градации стран пришла на смену старым рекомендациям и предупреждениям, которые были весьма запутанными. «Даже я устала объяснять разницу между этими рекомендациями и предупреждениями своим коллегам», — приводит ее слова The Washington Post. «Нам нужно было сделать информацию более доступной для людей, чтобы она была более понятной», — объяснила она.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Госдеп , США
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