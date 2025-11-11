WP узнала о плане Трампа возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии

План Трампа включает продажу лицензий на бурение скважин, включая районы у побережья Калифорнии, в Мексиканском заливе и на Аляске. Расширение добычи поддержали отраслевые ассоциации, калифорнийские демократы выступают против

Фото: Kimberly White / REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект пятилетнего плана разработки нефтяных месторождений на шельфе, сообщает The Washington Post со ссылкой на документ.

План предполагает продажу шести лицензий на бурение нефтяных скважин у побережья Калифорнии с 2027 по 2030 год — впервые за десятилетия. Инициатива вызовет критику губернатора Гэвина Ньюсома и других демократов штата, пишет WP. В частности, летом оспорить ее обещал генпрокурор Калифорнии Роб Бонта, заявив, что Трамп хочет «набить карманы своих друзей из крупных нефтяных компаний».

Документ предусматривает также расширение буровых работ в восточной части Мексиканского залива в 2029 и 2030 годах, против чего выступают жители Флориды, и проведение более 20 сделок по аренде на разработку в водах Аляски, включая Арктику, до 2031 года. Окончательный вариант плана по освоению шельфовой нефти, как ожидается, утвердят в 2026 году. Он дополнит уже одобренные в соответствии с «большим прекрасным биллем» Трампа 30 аукционов в Мексиканском заливе и шесть — у побережья Аляски.

Американский институт нефти и еще девять нефтегазовых и энергетических организаций минувшим летом поддержали расширение добычи, указав на потенциал для создания рабочих мест и роста доходов.

Правительство США не проводило лицензионных аукционов по участкам на Тихоокеанском побережье с 1980-х годов. Некоторые компании сомневаются в рентабельности работ в этом районе, пишет WP, отмечая, что интерес к побережью Мексиканского залива гораздо выше.

В октябре администрация Трампа отменила запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, решение снимает ограничения предыдущей администрации Джо Байдена и открывает для освоения 1,56 млн акров (более 6,3 тыс. кв. км) прибрежной равнины.