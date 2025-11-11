 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

WP узнала о плане Трампа возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии

WP: Трамп планирует возобновить добычу нефти близ Калифорнии впервые с 1980-х
План Трампа включает продажу лицензий на бурение скважин, включая районы у побережья Калифорнии, в Мексиканском заливе и на Аляске. Расширение добычи поддержали отраслевые ассоциации, калифорнийские демократы выступают против
Фото: Kimberly White / REUTERS
Фото: Kimberly White / REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект пятилетнего плана разработки нефтяных месторождений на шельфе, сообщает The Washington Post со ссылкой на документ.

План предполагает продажу шести лицензий на бурение нефтяных скважин у побережья Калифорнии с 2027 по 2030 год — впервые за десятилетия. Инициатива вызовет критику губернатора Гэвина Ньюсома и других демократов штата, пишет WP. В частности, летом оспорить ее обещал генпрокурор Калифорнии Роб Бонта, заявив, что Трамп хочет «набить карманы своих друзей из крупных нефтяных компаний».

Документ предусматривает также расширение буровых работ в восточной части Мексиканского залива в 2029 и 2030 годах, против чего выступают жители Флориды, и проведение более 20 сделок по аренде на разработку в водах Аляски, включая Арктику, до 2031 года. Окончательный вариант плана по освоению шельфовой нефти, как ожидается, утвердят в 2026 году. Он дополнит уже одобренные в соответствии с «большим прекрасным биллем» Трампа 30 аукционов в Мексиканском заливе и шесть — у побережья Аляски.

Трамп заявил о риске возврата более $2 трлн торговым партнерам США
Политика
Фото:Дональд Трамп ( Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский институт нефти и еще девять нефтегазовых и энергетических организаций минувшим летом поддержали расширение добычи, указав на потенциал для создания рабочих мест и роста доходов. 

Правительство США не проводило лицензионных аукционов по участкам на Тихоокеанском побережье с 1980-х годов. Некоторые компании сомневаются в рентабельности работ в этом районе, пишет WP, отмечая, что интерес к побережью Мексиканского залива гораздо выше.

В октябре администрация Трампа отменила запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, решение снимает ограничения предыдущей администрации Джо Байдена и открывает для освоения 1,56 млн акров (более 6,3 тыс. кв. км) прибрежной равнины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Калифорния Мексиканский залив Аляска добыча нефти бурение Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Губернатор Калифорнии не исключил своего выдвижения на выборах президента
Политика
Трамп назвал причину сохранения высоких пошлин для Индии
Политика
FA объяснил противоречия в политике первой и второй администраций Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Исламабаде террорист подорвал себя у здания суда Политика, 12:21
Кремль заявил об отсутствии обсуждения с США проблемы ядерных испытаний Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Хабаровском крае предложили электроизгороди для защиты от хищников Общество, 12:20
Олимпийский чемпион Устюгов рассказал о пропаже его необычных лыж Спорт, 12:18
Правкомиссия одобрила повышение штрафов за экономические преступления Экономика, 12:16
Аналитики оценили рост цен на новостройки Москвы в октябре Недвижимость, 12:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за роман «Плоть» Общество, 12:14
«Новые воротнички»: почему компании начали ценить кандидатов без диплома Образование, 12:09
«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21 Общество, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
В Сенате США представили новую версию билля о структуре крипторынка Крипто, 12:00
РБК представил новый рейтинг российских работодателей Бизнес, 12:00
Жительнице Приамурья приписали долг за воду в 11,5 млн рублей из-за сбоя Общество, 11:58