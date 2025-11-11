 Перейти к основному контенту
Торговая война США
0

Трамп заявил о риске возврата более $2 трлн торговым партнерам США

Трамп: США в случае признания пошлин незаконными будут вынуждены вернуть $2 трлн
Сюжет
Торговая война США
Признание торговых пошлин США незаконными потребует возврата более $2 трлн, сказал Трамп. Он подчеркнул, что это стало бы «катастрофой для национальной безопасности»

Если торговые пошлины США признают незаконными, Штатам придется заплатить в виде доходов от тарифов более $2 трлн, заявил американский президент Дональд Трамп.

В своей социальной сети Truth Social он написал, что оппоненты США озвучивают суммы, которые намного ниже реальных.

«Фактическая сумма, которую нам пришлось бы вернуть в виде доходов от тарифов и инвестиций, превышала бы 2 триллиона долларов», — говорится в посте.

Трамп добавил, что такая ситуация стала бы «катастрофой для национальной безопасности» страны. По его словам, оппоненты в Верховном суде США специально называют низкие суммы, чтобы суд подумал, что легко «выйти из этой ужасной ситуации в которую эти анархисты и бандиты нас загнали».

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Политика
Дональд Трамп

В начале апреля 2025 года Трамп объявил о введении импортных пошлин для разных стран, утверждая, что США «подвергались грабежу, насилию и разграблению как со стороны близких, так и далеких государств, как друзей, так и врагов».

Администрация президента США тогда объявила о повышении пошлин на импорт из 211 стран и территорий. Для 86 стран ставки выросли до 11–50%, а большинство остальных стран получили базовую пошлину в размере 10%. После введения пошлин Трамп сообщил, что США ежедневно зарабатывают $2 миллиарда.

Накануне президент США пообещал заплатить всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, которые США получили с таможенных пошлин.

В начале августа президент США подписал указ о дополнительных импортных пошлинах. Большая часть стран получила базовую ставку в размере 10–15%, однако для Сирии, Лаоса, Мьянмы, Швейцарии и других государств были установлены более высокие тарифы.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп торговые отношения США возврат средств риск
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

