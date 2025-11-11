Трамп заявил о риске возврата более $2 трлн торговым партнерам США

Признание торговых пошлин США незаконными потребует возврата более $2 трлн, сказал Трамп. Он подчеркнул, что это стало бы «катастрофой для национальной безопасности»

Если торговые пошлины США признают незаконными, Штатам придется заплатить в виде доходов от тарифов более $2 трлн, заявил американский президент Дональд Трамп.

В своей социальной сети Truth Social он написал, что оппоненты США озвучивают суммы, которые намного ниже реальных.

«Фактическая сумма, которую нам пришлось бы вернуть в виде доходов от тарифов и инвестиций, превышала бы 2 триллиона долларов», — говорится в посте.

Трамп добавил, что такая ситуация стала бы «катастрофой для национальной безопасности» страны. По его словам, оппоненты в Верховном суде США специально называют низкие суммы, чтобы суд подумал, что легко «выйти из этой ужасной ситуации в которую эти анархисты и бандиты нас загнали».

В начале апреля 2025 года Трамп объявил о введении импортных пошлин для разных стран, утверждая, что США «подвергались грабежу, насилию и разграблению как со стороны близких, так и далеких государств, как друзей, так и врагов».

Администрация президента США тогда объявила о повышении пошлин на импорт из 211 стран и территорий. Для 86 стран ставки выросли до 11–50%, а большинство остальных стран получили базовую пошлину в размере 10%. После введения пошлин Трамп сообщил, что США ежедневно зарабатывают $2 миллиарда.

Накануне президент США пообещал заплатить всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, которые США получили с таможенных пошлин.

В начале августа президент США подписал указ о дополнительных импортных пошлинах. Большая часть стран получила базовую ставку в размере 10–15%, однако для Сирии, Лаоса, Мьянмы, Швейцарии и других государств были установлены более высокие тарифы.